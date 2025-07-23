الاقتصاد

«الراجحي ريت» يؤجر مبنى تعليمي بالرياض بقيمة 15.5 مليون ريال سنويًا  

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

«الراجحي ريت» يؤجر مبنى تعليمي بالرياض بقيمة 15.5 مليون ريال سنويًا  

شكرا لقرائتكم خبر عن «الراجحي ريت» يؤجر مبنى تعليمي بالرياض بقيمة 15.5 مليون ريال سنويًا   والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "الراجحي المالية" بصفتها مدير صندوق "الراجحي ريت"، إنهاء العقد مع شركة مدارس الفارس العالمية المقرر انتهاؤه في 30 يونيو 2026، قبل انتهاء المدة، وتوقيع عقد إيجار مع المستأجر الجديد "شركة الرواد الدولية للتعليم".
وأوضحت الشركة في بيان لـ "تداول "، اليوم الأربعاء، أن مدة العقد الجديد 30 سنة تبدأ من الأول أغسطس 2025، مقابل إيجار سنوي 15.5 مليون ريال، يزداد بنسبة 5% كل 3 سنوات.
وأضافت أن العقد الجديد نتج عنه زيادة بنسبة 55% في الدخل الإيجاري مقارنة بالعقد السابق، مشيرة إلى أن الأثر المالي للعقد سينعكس على نتائج الصندوق بداية من الربع الثالث من عام 2025.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا