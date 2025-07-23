شكرا لقرائتكم خبر عن «الراجحي ريت» يؤجر مبنى تعليمي بالرياض بقيمة 15.5 مليون ريال سنويًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "الراجحي المالية" بصفتها مدير صندوق "الراجحي ريت"، إنهاء العقد مع شركة مدارس الفارس العالمية المقرر انتهاؤه في 30 يونيو 2026، قبل انتهاء المدة، وتوقيع عقد إيجار مع المستأجر الجديد "شركة الرواد الدولية للتعليم".
وأوضحت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن مدة العقد الجديد 30 سنة تبدأ من الأول أغسطس 2025، مقابل إيجار سنوي 15.5 مليون ريال، يزداد بنسبة 5% كل 3 سنوات.
وأضافت أن العقد الجديد نتج عنه زيادة بنسبة 55% في الدخل الإيجاري مقارنة بالعقد السابق، مشيرة إلى أن الأثر المالي للعقد سينعكس على نتائج الصندوق بداية من الربع الثالث من عام 2025.
وأوضحت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن مدة العقد الجديد 30 سنة تبدأ من الأول أغسطس 2025، مقابل إيجار سنوي 15.5 مليون ريال، يزداد بنسبة 5% كل 3 سنوات.
وأضافت أن العقد الجديد نتج عنه زيادة بنسبة 55% في الدخل الإيجاري مقارنة بالعقد السابق، مشيرة إلى أن الأثر المالي للعقد سينعكس على نتائج الصندوق بداية من الربع الثالث من عام 2025.