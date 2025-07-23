شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. مؤشرات البورصة تغلق على ارتفاع في لندن وموسكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم، على ارتفاع بنسبة (0.42) في المئة.وحقق المؤشر، الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية، مكاسب تعادل (37.68) نقطة، ليصل عند مستوى (9061.49) نقطة.أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم، على ارتفاع بواقع (13.73) نقطة، ما نسبته (0.49%)، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى (2839.34) نقطة.وأنهى مؤشر RTS على ارتفاع بنسبة (0.03%)، ما يعادل (0.29) نقطة، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليصل إلى مستوى (1140.19) نقطة.