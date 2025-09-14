شكرا لقرائتكم خبر "مجلس الاتحاد العربي" يستقبل طلبات استضافة البطولات العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعقد مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم غدٍ الاثنين اجتماعه الـ 79 في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، حيث سيتناول الاجتماع جملة من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال. وسيطلع المجلس على الطلبات المقدمة من الاتحادات العربية الأعضاء لاستضافة مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2026، حيث سيتم توقيع اتفاقيات الاستضافة على هامش اجتماعات الجمعية العمومية، إذ كان مجلس الاتحاد العربي قد اعتمد روزنامة مسابقات الأندية والمنتخبات لمواسم 2026 ، 2027 ، 2028 ، 2029، في اجتماعه المنعقد أواخر مايو الماضي.

كانت هذه تفاصيل خبر "مجلس الاتحاد العربي" يستقبل طلبات استضافة البطولات العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.