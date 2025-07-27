شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد في مصر.. تحديث لحظي لعيار 21 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً بين المستهلكين، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر الذهب، عيار 21، اليوم الأحد، في مصر، 4605 جنيهات للشراء، و4630 جنيهًا للبيع. سعر جرام الذهب عيار 24 وصل سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الأحد، في مصر، 5262.75 جنيه للشراء، و5291.5 جنيه للبيع. سعر جرام الذهب عيار 22 سجل سعر جرام الذهب، عيار 22، اليوم الأحد، في مصر، 4824.25 جنيه للشراء، و4850.5 جنيه للبيع. سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الأحد، في مصر، 3947.25 جنيه للشراء، و3968.5 جنيه للبيع. سعر جرام الذهب عيار 14 وصل سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الأحد في مصر، 3070 جنيهًا للشراء، و3086.75 جنيه للبيع. سعر جرام الذهب عيار 12 سجل سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الأحد، في مصر، 2631.5 جنيه للشراء، و2645.75 جنيه للبيع. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الأحد، 36,840 جنيهًا للشراء، و37,040 جنيهًا للبيع. وبلغ سعر أوقية الذهب 3336.9 دولار للشراء، و3337.19 دولار للبيع.

