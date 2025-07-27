شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025 فى الكويت.. عيار 18 بـ24.550 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 18 سعر 24.550 دينار ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت

عيار 24 سجل 32.750 دينار

عيار 22 سجل 30.025 دينار

عيار 21 سجل 28.650 دينار

عيار 18 سجل 24.550 دينار

عيار 14 سجل 19.100 دينار

عيار 12 سجل 16.375 دينار

الاونصة 1018.600 دينار

الجنيه الذهب 229.250 دينار

الأونصة بالدولار 3336.37 دولار

ويتوقف المسار المتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.



