شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث فورى فى أسعار الذهب خلال تعاملات صباح الاثنين 28 يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الثبات خلال تعاملات صباح اليوم الاثنين 28 يوليو 2025، بالتزامن مع هدوء نسبي في حركة الطلب، ليسجل عيار 21 نحو 4630 جنيهًا للجرام.

ويأتي هذا الاستقرار وسط اهتمام متزايد داخل القطاع، في أعقاب إعلان شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات عن الانتهاء من إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير صناعة الفضة في مصر.

وقال إيهاب واصف، رئيس الشعبة، إن الاستراتيجية تستهدف دعم الورش الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الفضة، من خلال حزمة مقترحات تشمل إعفاء مستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية، وتوفير تمويل منخفض التكلفة بفائدة لا تتجاوز 5%، إلى جانب إطلاق برامج تدريب متخصصة لتأهيل الكوادر الفنية.

وفيما يلي أسعار الذهب المعلنة صباح اليوم:

عيار 24: 5,291 جنيهًا

عيار 21: 4,630 جنيهًا

عيار 18: 3,968 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37,040 جنيهًا



وتأمل الشعبة أن تساهم هذه الخطوات في تعزيز تنافسية المنتج المحلي وزيادة مساهمته في السوق.