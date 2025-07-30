توزيع 14.8 مليون ريال أرباحًا على مالكي وحدات صندوق «الخبير ريت»

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 09:29 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة "الخبير المالية" عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "الخبير ريت"، عن الفترة من 1 أبريل، إلى 30 يونيو 2025، بمبلغ 14.8 مليون ريال.
وأوضحت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن عدد الوحدات التي سيتم التوزيع على أساسها 141 مليون وحدة، فيما تبلغ قيمة الربح لكل وحدة 0.15 ريال، بنسبة توزيع 1.2% من صافي قيمة الأصول.
وقالت إن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات ستكون بنهاية تداول يوم الاثنين الموافق 11 أغسطس 2025، وسيتم دفع التوزيعات خلال 40 يوم عمل من تاريخ أحقية التوزيع.
ودعا مدير الصندوق مالكي الوحدات إلى تحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.
وأوضحت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن عدد الوحدات التي سيتم التوزيع على أساسها 141 مليون وحدة، فيما تبلغ قيمة الربح لكل وحدة 0.15 ريال، بنسبة توزيع 1.2% من صافي قيمة الأصول.
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ودعا مدير الصندوق مالكي الوحدات إلى تحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.