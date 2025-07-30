توزيع 14.8 مليون ريال أرباحًا على مالكي وحدات صندوق «الخبير ريت»

البورصة البريطانية تغلق على ارتفاع.. وتباين أداء الجنيه الإسترليني

صعود تاريخي لأسهم البنوك.. الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.