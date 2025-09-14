وزير الداخلية يتفقد سجن سوبا ويقف على عمليات الصيانة و التأهيل بالسجن

تفقد الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية اليوم سجن سوبا جنوبى الخرطوم وكان في أستقباله الفريق شرطة حقوقي/،ياسر عمر أبو زيد مدير قوات السجون واللواء شرطة د/ تاج السر بابكر سرالختم مدير سجون ولاية الخرطوم وبحضور العميد شرطة/ فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمى باسم قوات الشرطة وعدد من قادة السجون

مدير سجون ولاية الخرطوم أوضح في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن وزير الداخلية إستمع خلال الزيارة الي تنوير متكامل عن مجمل الأحوال بالسجن بعد إعادة صيانته وتأهيله بعد أن تعرض الى تدمير ممنهج من المليشيا المتمردة التى كانت تحتجز فيه المواطنين ، مضيفا أن السجن يستقبل الأن النزلاء المحكومين والمنتظرين و تتوفر لهم الرعاية اللازمة وفق المعايير الدولية لمؤسسات حقوق الإنسان ، مشيرا الى توجيه وزير الداخلية بضرورة المضى قدما فى عمليات التأهيل وإنفاذ البرامج الإصلاحية الخاصة بالنزلاء وإعادة تأهيلهم وإعدادهم للأندماج بالمجمتع عقب إنتهاء فترة الأحكام القضائية بحقهم.

المكتب الصحفي للشرطة

