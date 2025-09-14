والي غرب كردفان يقدّم واجب العزاء في وفاة أمير إمارة الداجو المهندس أحمد كوكو

- 1/2
قدّم والي ولاية غرب كردفان، اللواء ركن (م) حقوقي محمد آدم محمد جايد، واجب العزاء السبت بمدينة الأبيض في وفاة أمير إمارة الداجو بمحلية لقاوة، المهندس الزراعي أحمد كوكو آدم عليش، الذي توفي بمدينة الأبيض مساء أمس الجمعة بعد صراع مع المرض.
ورافق الوالي في تقديم واجب العزاء مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية، ونائب رئيس وأعضاء اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية، إلى جانب عدد من المسؤولين
وأشاد والي غرب كردفان بمناقب الراحل، واصفاً إياه بأنه أحد رموز الحكمة والرأي السديد، ومن أعمدة الإصلاح الاجتماعي وبناء جسور التعايش بين المكونات المجتمعية.
وتقدّم باسم حكومة ومواطني الولاية بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرته وذويه ومعارفه، مبتهلاً إلى الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
