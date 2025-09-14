انت الان تتابع خبر الشيباني: غموض يحيط بإطلاق سراح تسوركوف وكان يجب تسليمها لروسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشيباني خلال استضافته في برنامج "من الأخير" على شاشة السومرية، إن "قضية إليزابيث تسوركوف فيها غموض وكذلك جنسيتها، حيث قيل إنها روسية وترامب قال إن شقيقتها أمريكية ونتنياهو قال إنها إسرائيلية"، عاداً انه "دبلوماسياً كان يجب تسليمها إلى روسيا".

وأضاف أن هناك مقاطع تؤكد أن تسوركوف تعمل لصالح جهات مخابراتية، وحادثة اختطافها ليست غريبة بل تحصل في دول كثيرة وبشكل أكثر حدة".

وحول سلاح الفصائل، أوضح الشيباني أن "العراق واجه ظروفا متعددة يختلف بعضها عن البعض، فمثلاً الارهاب الدولي كتنظيم داعش الذي تدعمه دول والتصدي له تطلب مشاركة المواطنين، أما جرائم القتل والاختطاف واقتحام دوائر حكومية فتستطيع الدولة القضاء عليها بنفسها ولديها أجهزة أمنية وعسكرية متخصصة حيث من غير الممكن 3 مسلحين مثلاً يهددون الدولة".