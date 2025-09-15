انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية والشيخ حمودي يبحثان ملفات عدة بينها المياه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كما بحث الطرفان وفق البيان "مشاركة فخامة الرئيس باجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة المقرر انعقاده في 24 أيلول، والرسائل التي سيحملها للمجتمع الدولي بصفته رئيسا للجامعة العربية ومجموعة 77 زائد واحد، فضلا الرؤية التي سيطرحها العراق في مؤتمر نيويورك حول مخيم الهول السوري، ومسؤولية الدول في إعادة مواطنيها منه اسوة بالعراق في ظل الخطر المتربص به".

كما تمت مناقشة "مشكلة المياه وخطورة مايواجهه العراق من جفاف على الحياة الانسانية والاقتصادية، ومشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان، وضرورة إيجاد حلول عاجلة وطويلة الامد لها تضع حدا لمعاناة الموظفين، وفق البيان.