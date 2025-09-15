هاجم الفنان السوداني, المثير للجدل شريف الفحيل, زميلته المطربة إيمان الشريف, وذلك عبر بث مباشر له على حسابه عبر تطبيق “تيك توك”. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد اتهم الفحيل, المطربة المعروفة بالتطبيل للفنان محمد بشير, الذي دخل معه في خلافات شهيرة. وقال المطرب المثير للجدل في رسالة وجهها لإيمان الشريف: (المجهود البتعملي عشان تطبلي لطرف تاني قدميه لزوجك العازف إيهاب شيكو, لأنك مقصرة معه ولا تعطيه إهتمام شديد). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفتح النار على المطربة إيمان الشريف: (المجهود البتعملي عشان تطبلي لطرف تاني قدميه لزوجك لأنك مقصرة معه ولا تعطيه إهتمام) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.