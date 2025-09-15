فاجأ شاب سوداني, مقيم بمحافظة الجيزة بالعاصمة المصرية القاهرة, رواد مواقع التواصل الاجتماعي بظهوره في مقطع فيديو متداول زعم من خلاله أنه المهدي المنتظر. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الشاب أكد أنه المهدي المنتظر, مستشهداً بعلامات ظهرت في جسده منها “الشامات”. واستشهد الشاب بحديث لسيدنا علي بن أبي طالب, وضح فيه علامات المهدي المنتظر, مثل التي ظهرت في أجزاء من جسمه مثل منطقة الصدر. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مزاعم الشاب بسخرية كبيرة كان أبرزها تعليق الصحفية فاطمة الصادق, التي شاركت المقطع وكتبت عليه: (ياهو من ضمن المصائب البتقابلنا الشاب ده قال هو المهدي المنتظر عشان قامت ليهو تلاته شامات المهم الناس ما تقعد براها يا اخوانا ،،،والفلس داير صبر ،،ترا قلت اكلمكم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني مقيم بالقاهرة يزعم أنه المهدي المنتظر ويكشف عن علامات في جسده تدل على أنه “المهدي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.