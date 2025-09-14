السودان يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة

شارك السودان، بوفد برئاسة الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي سفير السودان لدى جمهورية مصر العربية مندوب السودان الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي تنعقد غدا بالدوحة.

ورأس الاجتماع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب الأمينين العامين للمنظمتين ووفود الدول الأعضاء.

واستعرض الإجتماع مشروع البيان المقرر ان تصدره القمة التي تنعقد غدا على مستوى القادة ورؤساء الحكومات.

ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة في 9 سبتمبر الجاري، والذي أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وأثار إدانات واسعة عربياً وإسلامياً ودولياً، وسط دعوات متزايدة لتحرك جماعي يواجه التصعيد الإسرائيلي ويحافظ على أمن المنطقة واستقرارها.

سونا