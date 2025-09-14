بجانب غادة عبد الرازق وهيفاء وهبي.. عمرو عبد الجليل يسترجع ذكرياته الفنية

هكذا علق عمرو عبد الجليل على الصور

عمل سينمائي منتظر ‏

آخر مشاركات عمرو عبد الجليل الدرامية

View this post on Instagram A post shared by عمرو عبد الجليل (@amrabdulgelil)

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 سبتمبر 2025 10:03 مساءً - في لفتة تواصل جديدة مع جمهوره، شارك الفنان، متابعيه على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" صور نادرة تجمعه بالفنانة غادة عبد الرازق ‏والفنانة هيفاء وهبي.‏وعلق عمرو عبد الجليل على الصور بتعليق يجمع بين السخرية والعمق، حيث كتب: "ما قبل عصر الـ‏ AI"، في دلالة منه على الفارق الزمني بينها وبين العصر ‏الحالي.وظهرفي الصور التي نشرها بكواليس أعماله الفنية السابقة، حيث تجمعه صورة مع الفنانة غادة عبد الرازق من كواليس فيلم "كلمني شكرًا"، فيما ‏التقطت أخرى مع الفنانة هيفاء وهبي خلال تصوير فيلم "دكان شحاتة"، مما أثار ذكريات جميلة لدى متابعيه حول هذه الأعمال التي شكلت علامات فارقة في مسيرته ‏الفنية.‏يشارك الفنانفي فيلم جديد بعنوان "مملكة"، يضم في بطولته بجانب عمرو عبد الجليل كلاً من: مصطفى شعبان، هيفاء وهبي، محمد أنور، بالإضافة ‏إلى نخبة من النجوم البارزين ويأتي العمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبد الوهاب، بينما ينتجه كل من وائل علي ومحمد عبد الحميد، وينتمي إلى أفلام ‏الأكشن الكوميدي.للمزيد.. تفاصيل شخصية مصطفى شعبان في فيلم مملكةآخر مشاركاتالدرامية جاءت خلال مسلسل "مملكة الحرير" المكون من 10 حلقات، وهو تأليف وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر ‏مرسي و"كونكر"، وجاء من بطولة كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، سارة التونسي، محمود البزاوي، ووليد فواز.‏

