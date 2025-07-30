انخفاض أرباح «لجام للرياضة» إلى 72 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - انخفضت أرباح شركة لجام للرياضة في الربع الثاني من 2025 بنسبة 1.4% إلى 72 مليون ريال، مقابل 73 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك بسبب مما يلي:
- زيادة 17% في التكلفة الإجمالية للإيرادات مقارنة بالربع الثاني من 2024 بسبب زيادة صافي أعداد مراكز وقت اللياقة بعدد 28 مركز جديداً في الاثني عشر شهراً المنتهية بنهاية الربع الثاني 2025م.
- ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات البيع والتسويق بنسبة 26% بسبب زيادة الاستثمار في استقطاب الكفاءات والكوادر المؤهلة، ومشاريع التحول الرقمي، ومبادرات التطوير المؤسسي.
- تسجيل ربح أقل من المرابحة قصيرة الأجل.
وتضمن الربع الثاني 2025م على ما يلي:
- عكس بقيمة 3 ملايين ريال يتعلق بمخصص انخفاض قيمة تم أخذه سابقا نتيجة لإغلاق احد المراكز ًوتم استئناف العمل فيه.
- عكس لمخصص زكاة بقيمة 3.7 مليون ريال يتعلق بفترات سابقة.
- خسائر متكبدة بقيمة 2 مليون ريال والمتعلقة بأحد الاستثمارات المرتبطة بالمجموعة.
ويعود سبب ارتفاع صافي الربح في الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 1% مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع عدد الأعضاء.
وحققت الشركة صافي ربح في النصف الأول من 2025م بلغ 143 مليون ريال، منخفضاً بنسبة 15% مقارنة بالنصف الأول من 2024م. جاء ذلك بسبب مما يلي:
- زيادة 18% في التكلفة الإجمالية للإيرادات مقارنة بالنصف الأول من 2024م بسبب زيادة أعداد مراكز وقت اللياقة.
- ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات البيع والتسويق بنسبة 14% بسبب زيادة الاستثمار في استقطاب الكفاءات والكوادر المؤهلة، ومشاريع التحول الرقمي، ومبادرات التطوير المؤسسي.
- تسجيل ربح أقل من المرابحة قصيرة الأجل.
وتضمن النصف الأول من 2025م على ما يلي:
- عكس بقيمة 3 مليون ريال يتعلق بمخصص انخفاض قيمة تم أخذه سابقا نتيجة لإغلاق أحد المراكز وتم استئناف العمل فيه.
- عكس لمخصص زكاة بقيمة 3.7 مليون ريال يتعلق بفترات سابقة.
- خسائر متكبدة بقيمة 5 ملايين ريال والمتعلقة بأحد الاستثمارات المرتبطة بالمجموعة.
- تسجيل ربح غير متكرر بلغ 8 ملايين ريال، ناتج بشكل رئيسي عن استئناف الانشاءات في مركز مشطوب سابقاً في الطائف بالمملكة العربية السعودية.
وقالت الشركة: إن إجمالي المبلغ الموزع يقدر بـ43.8 مليون ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.84 ريال.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-11 الموافق 2025-08-05، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-02-20 الموافق 2025-08-14.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك بسبب مما يلي:
- زيادة 17% في التكلفة الإجمالية للإيرادات مقارنة بالربع الثاني من 2024 بسبب زيادة صافي أعداد مراكز وقت اللياقة بعدد 28 مركز جديداً في الاثني عشر شهراً المنتهية بنهاية الربع الثاني 2025م.
- ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات البيع والتسويق بنسبة 26% بسبب زيادة الاستثمار في استقطاب الكفاءات والكوادر المؤهلة، ومشاريع التحول الرقمي، ومبادرات التطوير المؤسسي.
- تسجيل ربح أقل من المرابحة قصيرة الأجل.
وتضمن الربع الثاني 2025م على ما يلي:
- عكس بقيمة 3 ملايين ريال يتعلق بمخصص انخفاض قيمة تم أخذه سابقا نتيجة لإغلاق احد المراكز ًوتم استئناف العمل فيه.
- عكس لمخصص زكاة بقيمة 3.7 مليون ريال يتعلق بفترات سابقة.
- خسائر متكبدة بقيمة 2 مليون ريال والمتعلقة بأحد الاستثمارات المرتبطة بالمجموعة.
ويعود سبب ارتفاع صافي الربح في الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 1% مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع عدد الأعضاء.
وحققت الشركة صافي ربح في النصف الأول من 2025م بلغ 143 مليون ريال، منخفضاً بنسبة 15% مقارنة بالنصف الأول من 2024م. جاء ذلك بسبب مما يلي:
- زيادة 18% في التكلفة الإجمالية للإيرادات مقارنة بالنصف الأول من 2024م بسبب زيادة أعداد مراكز وقت اللياقة.
- ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات البيع والتسويق بنسبة 14% بسبب زيادة الاستثمار في استقطاب الكفاءات والكوادر المؤهلة، ومشاريع التحول الرقمي، ومبادرات التطوير المؤسسي.
- تسجيل ربح أقل من المرابحة قصيرة الأجل.
وتضمن النصف الأول من 2025م على ما يلي:
- عكس بقيمة 3 مليون ريال يتعلق بمخصص انخفاض قيمة تم أخذه سابقا نتيجة لإغلاق أحد المراكز وتم استئناف العمل فيه.
- عكس لمخصص زكاة بقيمة 3.7 مليون ريال يتعلق بفترات سابقة.
- خسائر متكبدة بقيمة 5 ملايين ريال والمتعلقة بأحد الاستثمارات المرتبطة بالمجموعة.
- تسجيل ربح غير متكرر بلغ 8 ملايين ريال، ناتج بشكل رئيسي عن استئناف الانشاءات في مركز مشطوب سابقاً في الطائف بالمملكة العربية السعودية.
توزيع أرباحقرر مجلس إدارة شركة لجام للرياضة، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من عام 2025م.
وقالت الشركة: إن إجمالي المبلغ الموزع يقدر بـ43.8 مليون ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.84 ريال.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-11 الموافق 2025-08-05، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-02-20 الموافق 2025-08-14.