الاقتصاد

جيروم باول: تأثير الرسوم الجمركية على التضخم سيستغرق وقتًا

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واس - نيويورك 0 تبليغ

  • جيروم باول: تأثير الرسوم الجمركية على التضخم سيستغرق وقتًا 1/3
  • جيروم باول: تأثير الرسوم الجمركية على التضخم سيستغرق وقتًا 2/3
  • جيروم باول: تأثير الرسوم الجمركية على التضخم سيستغرق وقتًا 3/3

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 11:58 مساءً كتب شريف احمد - أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أن تقييم تأثير الرسوم الجمركية على التضخم سيستغرق وقتًا.
وأضاف في مؤتمر صحفي، أن هذه الرسوم تُعد في الغالب تأثيرات لمرة واحدة على الأسعار، لكن فهم آثارها الكاملة سيكون أبطأ من التوقعات السابقة.

تثبيت أسعار الفائدة

ثبت الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، أسعار الفائدة كما كان متوقعًا على نطاق واسع، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، بعدما خفض تكاليف الاقتراض 100 نقطة أساس في آخر ثلاثة اجتماعات من العام الماضي.

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وجاء في بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الصادر الأربعاء:
  • التضخم لا يزال مرتفعًا بعض الشيء.
  • معدل البطالة لا يزال منخفضًا.
  • سوق العمل مستقرة.
  • النشاط الاقتصادي تباطأ في النصف الأول.
  • تقلبات صافي الصادرات تؤثر على البيانات.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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