الأسهم الأوروبية تُغلق مستقرة وسط تقييم تأثير الرسوم الأمريكية

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الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 11:58 مساءً كتب شريف احمد - أنهت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم الأربعاء دون تغير يُذكر، مع تركيز المستثمرين على تقييم تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على أرباح الشركات.واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند (550.24) نقطة، في حين كان قطاع السيارات الأكثر تضررًا، حيث شهد انخفاضًا في أسعار الأسهم بعد إعلان بعض الشركات عن رفع أسعار صادراتها إلى الولايات المتحدة.في المقابل، ارتفعت أسهم البنوك لليوم الثاني على التوالي، مسجلة أعلى مستوياتها منذ عام 2010، رغم تسجيل نتائج مالية متفاوتة في بعض المؤسسات.كما سجّل قطاع الكيماويات تراجعًا بنسبة (1.7%). وتترقب الأسواق العالمية الآن قرار السياسة النقدية المنتظر من البنك المركزي الأمريكي في وقت لاحق اليوم.