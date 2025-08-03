الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 10:46 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة جدوى للاستثمار، توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت الحرمين عن النصف الثاني لعام 2024م والنصف الأول لعام 2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي الأرباح الموزعة: 15,840,000 ريال.
وأضافت أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها: 66 مليون.
وأشارت إلى أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة: 0.24 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 3.17%.
وتبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ: 1446-06-30 الموافق 2024-12-31.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم: 1447-02-18 الموافق 2025-08-12.
ونوهت بدفع التوزيعات خلال (20) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
