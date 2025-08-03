انخفاض أرباح «كلين لايف» إلى 5.9 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 10:46 صباحاً كتب شريف احمد - انخفضت أرباح شركة حياة النظافة "كلين لايف" في النصف الأول من 2025 بنسبة 12.6% إلى 5.9 مليون ريال، مقارنة بـ6.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تعود زيادة الأرباح إلى: ارتفاع تكلفة تأسيس الخدمات الجديدة، وارتفاع تكلفة تطبيق الهوية الجديدة للشركة على الأسطول.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع تكلفة الترويج للخدمات الجديدة، وارتفاع تكلفة التطوير التقني لأتمتة العمليات وواجهات الطلب للعملاء.
ويقدر إجمالي المبلغ الموزع 4.5 مليون ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 3 ريالات.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-03-09 الموافق 2025-09-01، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-03-25 الموافق 2025-09-17.
توزيع أرباحقرر مجلس إدارة شركة حياة النظافة (كلين لايف)، أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2025 م.
