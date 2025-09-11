شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبتعد عن قمة تاريخية قبل بيانات التضخم الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي في سوق الصرف الأجنبي

•الأسواق في انتظار أدلة حاسمة حول احتمالات خفض الفائدة الأمريكية



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتبتعد عن أعلى مستوياتها على الإطلاق، بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح، بالإضافة إلى ضغط ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي في سوق الصرف الأجنبي.



عززت بيانات أسعار المنتجين الضعيفة في الولايات المتحدة احتمالات خفض أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، ومن أجل المزيد من الحسم ينتظر المستثمرون في وقت لاحق اليوم، صدور بيانات أسعار المستهلكين، والتي تعتبر المقياس الرئيسي للتضخم الأمريكي.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى (3,621.62 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (3,640.59$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (3,649,21$).



•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء، حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.4% ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت في اليوم السابق ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوي على الإطلاق عند 3,674.80 دولارًا للأونصة.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بحوالي 0.2% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



وكما نعلم أن صعود مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



الفائدة الأمريكية

•جاءت أرقام أسعار المنتجين لشهر أغسطس في الولايات المتحدة بالقراءات السنوية أقل من توقعات السوق، وبالقراءات الشهرية سجلت انكماشًا غير متوقعًا، في مؤشر على تباطؤ محتمل في أسعار المستهلكين خلال سبتمبر.



•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع سبتمبر مستقر حاليًا عند 100% ،واحتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس مستقر عند 8%.



•وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع أكتوبر مستقر حاليًا عند 100% ،واحتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس مستقر عند 6%.



بيانات التضخم الأمريكية

من أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه ،ينتظر المتداولون فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر أغسطس ،والتي من المتوقع أن تؤثر كثيرًا على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.



يصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي المتوقع ارتفاع بنسبة 2.9% سنوياً فى أغسطس من ارتفاع بنسبة 2.7% في يوليو ، و مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي المتوقع ارتفاع بنسبة 3.1% سنوياً بنفس القراءة السابقة.

توقعات حول أداء الذهب

•قال المحلل الاستراتيجي لأسواق المال "إيليا سبيفاك": "يبدو أن الذهب يتمسك بمكاسبه الأخيرة مع ترقب الأسواق لبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي و تأثيرها على توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.



•وأضاف سبيفاك:يشير اتجاه أسعار الذهب الحالي إلى الارتفاع ،لكن تقرير مؤشر أسعار المستهلك القوي قد يعزز الدولار، ويضر بأسعار الذهب على المدى القصير، مما يدفعها إلى التراجع.



•وأوضح سبيفاك: قد تكون الخسائر محدودة، إذ من غير المرجح أن تتخلى الأسواق عن رهاناتها على خفض أسعار الفائدة حتى لو تم تأجيلها لفترة أطول.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زدت بالأمس بنحو 0.28 طن متري، ليرتفع الإجمالي إلى 979.96 طن متري ، مرتدًا من إجمالي 979.68 طن متري الذي يعد أدنى مستوى منذ 29 أغسطس الماضي.



نظرة فنية

