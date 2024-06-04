تايلاند توافق على أول صندوق ETF للبيتكوين: التفاصيل هنا

تواصل الهيئات التنظيمية عبر مختلف أنحاء العالم بإعطاء الضوء الأخضر للصناديق الاستثمارية الفورية لعملة البيتكوين ETF.

تسمح هذه الصناديق بتداول البيتكوين في البورصة بشكل منظم وبذلك تعرض العملة الرقمية أكثر للمؤسسات الاستثمارية.

مؤخرا، وافقت الهيئة المالية التنظيمية في تايلاند على صندوق ETF البيتكوين المقدم من شركة “One Asset Management (ONEAM)”، وفقا لما أوردته صحيفة “بانكوك بوست”.

للعلم الوصول إلى صندوق ETF البيتكوين الجديد في تايلندا سيقتصر على المستثمرين الأثرياء والمؤسسات فقط.

تم تسمية صندوق الاستثمار المتداول للبيتكوين في البورصة باسم صندوق “ONE Bitcoin ETF” ومن المقرر توزيعه في الفترة ما بين 31 مايو و6 يونيو.

جاءت الموافقة على الصندوق الجديد بعد حوالي شهرين من تعديل هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية لقواعدها المحلية للسماح لشركات إدارة الأصول المحلية بإطلاق صناديق خاصة تقدم صناديق بيتكوين متداولة في البورصة.

ومع ذلك، فإن القاعدة تقيد بشكل صارم العروض المقدمة للمستثمرين الأثرياء والمؤسسات.

في حين أن شركة “ONEAM” قد حصلت على الموافقة، فإن شركة “MFC Asset Management” لا تزال تنتظر الموافقة التنظيمية لصندوق ETF البيتكوين الخاص بها.

اقرأ أيضا:

اليوم موعد إطلاق أول صندوق ETF بيتكوين فوري في أستراليا

معاملات البيتكوين تصل لأعلى مستوى سنوي بتحويل ما قيمته أكثر 25 مليار دولار في يوم واحد!