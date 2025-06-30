شركة Metaplanet تتفوق على Cleanspark بشراء بيتكوين بقيمة 108 ملايين دولار

تام شمس - الاثنين 30 يونيو 2025 12:46 مساءً - تجاوزت شركة Metaplanet اليابانية، المختصة باحتياطي البيتكوين، شركة التعدين Cleanspark لتصبح خامس أكبر شركة حاملة للبيتكوين (BTC) بعد أن اشترت 1,005 بيتكوين إضافية بقيمة 108 ملايين دولار.

وباتت الشركة تمتلك الآن 13,350 بيتكوين، تم شراؤها مقابل نحو 1.31 مليار دولار، بمتوسط سعر بلغ 97,832 دولارًا لكل عملة. وتبلغ قيمة هذا الاحتياطي حاليًا نحو 1.45 مليار دولار بحسب الأسعار السوقية.

ووفقًا لمنصة BiTBO، فإن شركة التعدين CleanSpark تمتلك 12,502 بيتكوين. وبهذا التفوق، تجاوزت Metaplanet شركات مثل Tesla وHut 8 وCoinbase وBlock Inc. من حيث حجم احتياطي البيتكوين، لتصبح خلف شركات Strategy وMarathon Digital وTwenty One Capital وRiot Platforms فقط.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Metaplanet، سايمون جيروفيتش، إن متوسط سعر الشراء في العملية الأخيرة بلغ 107,601 دولارًا، مشيرًا إلى أن العائد الإجمالي للشركة من البيتكوين هذا العام بلغ 349%.

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المصدر: Simon Gerovich

208 ملايين دولار من السندات لشراء المزيد من البيتكوين

يأتي هذا الشراء في أعقاب إعلان الشركة عن استراتيجية لإعادة تمويل السندات بهدف تمويل عمليات شراء إضافية.

وشملت خطة إعادة التمويل إصدار سندات عادية بدون فوائد بقيمة 30 مليار ين ياباني (ما يعادل 208 ملايين دولار) من صندوق EVO التابع للشركة بهدف شراء المزيد من البيتكوين.

وبالتزامن مع هذا الإصدار، ستقوم الشركة أيضًا بإعادة شراء وإلغاء سلسلة السندات الثالثة البالغة قيمتها 1.75 مليار ين (12 مليون دولار)، والتي كانت تحمل معدل فائدة سنوي قدره 0.36%، مما يعني أن Metaplanet ضمنت قرضًا بدون فوائد وأموالًا سائلة لشراء المزيد من البيتكوين.

وجاء في الإفصاح: "سيتم تخصيص جزء من العائدات لإعادة شراء السندات وإلغائها، بينما سيُستخدم الجزء المتبقي في شراء البيتكوين".

أسهم Metaplanet تقفز بنسبة 9%

في وقت سابق من هذا الشهر، حدّثت Metaplanet استراتيجيتها، معلنة نيتها الوصول إلى 100,000 بيتكوين بحلول عام 2026، بعد أن كانت تهدف سابقًا إلى 21,000 بيتكوين.

كما كشفت الشركة عن خطط لجمع 5.4 مليار دولار وشراء 210,000 بيتكوين بحلول عام 2027، مما سيجعلها ثاني أكبر شركة حاملة للأصل على مستوى العالم، إذا بقيت الترتيبات كما هي.

وسجّل سهم الشركة في بورصة طوكيو قفزة بنسبة 9% يوم الإثنين، وارتفعت أسهمها بأكثر من 350% منذ بداية عام 2025، بحسب بيانات Google Finance.

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أسهم Metaplanet تقفز في طوكيو. المصدر: Google Finance

سايلور يلمّح إلى المزيد

من جهة أخرى، لمح مؤسس شركة Strategy، مايكل سايلور، إلى عملية شراء بيتكوين جديدة عبر منشور نهاية الأسبوع المعتاد الذي يتضمن مخطط أداء المحفظة وهو ما كان يسبق عادة عملية شراء يوم الإثنين في الأسابيع الماضية.

وقال سايلور في تعليقه على الرسم البياني: "بعد 21 عامًا، ستتمنى لو أنك اشتريت المزيد".

فردّ عليه سايمون جيروفيتش: "نحن نشتري كل يوم، ومع ذلك، أعلم أنني سأعود بالزمن وأتمنى لو أننا تحركنا بشكل أسرع".