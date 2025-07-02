حاكمة أريزونا ترفض مشروع قانون لتخزين العملات المشفرة المصادَرة

تام شمس - الأربعاء 2 يوليو 2025 08:20 مساءً - رفضت حاكمة ولاية أريزونا الأمريكية مشروع قانون كان من شأنه أن يسمح للولاية بالاحتفاظ بالأصول الرقمية المصادَرة ضمن صندوق خاص.

فقد استخدمت الحاكمة كاتي هوبز حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون HB 2324 يوم الثلاثاء، موضحة في رسالة رسمية أن المشروع "يقلل من دافع أجهزة إنفاذ القانون المحلية للتعاون مع الولاية في مصادرة الأصول الرقمية، من خلال سحب الأصول المصادَرة من نطاق الولاية القضائية المحلية".

وكان مجلس النواب في الولاية قد رفض مشروع القانون في القراءة الثالثة خلال شهر مايو، لكن مجلس الشيوخ أعاد طرحه للتصويت لاحقًا، وتم تمريره في مجلس النواب بأغلبية 34 صوتًا مقابل 22 في 24 يونيو.

ومن الناحية النظرية، يمكن تجاوز الفيتو بحصول المشروع على أغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ، لكن هذا الاحتمال يبدو مستبعدًا ما لم يُغيّر عدد من النواب موقفهم.

وقد نصّ مشروع القانون على إنشاء "صندوق احتياطي للبيتكوين والأصول الرقمية" لإدارة الأصول المشفرة التي تتم مصادرتها لصالح الولاية.

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رسالة فيتو كاتي هوبز بشأن مشروع القانون HB 2324. المصدر: مكتب حاكمة ولاية أريزونا

وبحسب نص المشروع، كانت أول 300,000 دولار من العملات المشفرة المصادَرة في قضايا جنائية ستُمنح لمكتب النائب العام.

أما المبالغ التي تتجاوز هذا الحد، فكان من المفترض أن تُوزَّع بنسبة 50% لمكتب النائب العام، و25% لصندوق الولاية العام، و25% لصندوق الاحتياطي الجديد.

سجل هوبز الحافل برفض قوانين العملات المشفرة

ليست هذه المرة الأولى التي ترفض فيها الحاكمة كاتي هوبز مشاريع قوانين تتعلق بالعملات المشفرة، رغم موافقتها في مجلسي النواب والشيوخ.

ففي مايو الماضي، استخدمت الفيتو ضد مشروع القانون SB 1025، الذي كان سيسمح بإنشاء "احتياطي بيتكوين استراتيجي لأريزونا" ويُتيح لأمين خزينة الولاية استثمار ما يصل إلى 10% في عملة البيتكوين (BTC)، حيث اعتبرت العملات المشفرة بأنها "استثمارات غير مجرّبة".

كما رفضت مشروع القانون SB 1373، الذي كان ينص على إنشاء "احتياطي استراتيجي للأصول الرقمية" ويمنح الولاية سلطة إنشاء خزينة من الأصول المصادَرة.

مشروع قانون واحد فقط نجح

حتى الآن، رُفضت ثلاثة مشاريع قوانين مرتبطة بالعملات المشفرة من قبل حاكمة الولاية، ولم يتم تمرير سوى مشروع قانون واحد فقط.

ففي مايو، تم إقرار مشروع HB 2749، الذي يعدّل قوانين الولاية لدمج الأصول الرقمية ضمن أطرها المالية وقوانين الممتلكات غير المطالب بها، ويُنشئ "صندوق احتياطي للبيتكوين والأصول الرقمية" بإدارة أمين خزينة الولاية.

سباق بين الولايات الأمريكية لإقرار قوانين التشفير

تنظر ولايات أمريكية أخرى أيضًا في مشاريع قوانين تهدف إلى إنشاء صناديق احتياطية لتخزين البيتكوين والعملات المشفرة.

ففي الشهر الماضي، وقّع حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، قانونًا يُنشئ "الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين في تكساس"، وهو صندوق تديره الولاية ويحتفظ بعملة البيتكوين كجزء من الأصول طويلة الأجل.

كما أقرت ولاية نيوهامبشير مشروع قانون في مايو يسمح للولاية "بالاستثمار في العملات المشفرة والمعادن الثمينة"، في حين تعمل ست ولايات أخرى على مشاريع قوانين في مراحل مختلفة تهدف إلى إنشاء صناديق احتياطية للعملات المشفرة، وفقًا لبيانات Bitcoin Laws.