السجن لرجلين في المملكة المتحدة بتهمة الاحتيال عبر مكالمات العملات المشفّرة بقيمة 2 مليون دولار

تام شمس - الاثنين 7 يوليو 2025 08:33 مساءً - أصدرت محكمة في المملكة المتحدة أحكامًا بالسجن لمدة إجمالية تصل إلى 12 عامًا بحق رجلين، بعد اعترافهما بتشغيل مخطط احتيالي في مجال العملات المشفّرة استولى على أكثر من 1.5 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل نحو 2 مليون دولار) من ضحايا عبر مكالمات هاتفية عشوائية.

وقالت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) يوم الجمعة إن محكمة في وسط لندن أصدرت الحكم بحق كل من ريموندب بيدي وپاتريك مافانغا، وذلك بعد إقرارهما بالذنب في عدد من التهم خلال نوفمبر الماضي.

وقد حُكم على بيدي بالسجن لمدة خمس سنوات وأربعة أشهر، بينما نال مافانغا حكمًا بالسجن لمدة ست سنوات وستة أشهر.

وقال ستيف سمارت، المدير التنفيذي المشارك لإنفاذ القوانين والرقابة على الأسواق في FCA، في بيان سابق عند إدانتهم في نوفمبر: "قام بيدي ومافانغا باستدراج المستثمرين بوعود بعوائد مرتفعة من استثمارات في العملات المشفّرة، لكن في الحقيقة لم تكن سوى عملية احتيال خبيثة".

مخطط احتيالي عبر المكالمات الهاتفية

وأوضحت FCA أن الرجلين كانا جزءًا من مجموعة قامت، بين فبراير 2017 ويونيو 2019، بإجراء مكالمات هاتفية عشوائية للضحايا بهدف توجيههم إلى موقع إلكتروني "يبدو احترافيًا"، حيث عُرضت عليهم عوائد مغرية مقابل استثمارات وهمية في العملات المشفّرة.

وتمكن الثنائي من الاحتيال على ما لا يقل عن 65 مستثمرًا، واستولوا على أكثر من 1.54 مليون جنيه إسترليني (حوالي 2.1 مليون دولار) خلال تلك الفترة.

وقد تم تحويل الأموال إلى شركات يديرها الجانيان، منها: Astaria Group LLP و CCX Capital، بالإضافة إلى نسخ مقلدة (مرخصة ظاهريًا) من شركتي Ian Buckley Financial Services و Capital Partners Group.

"لاعبان رئيسيان" في المخطط الاحتيالي

وأثناء جلسة النطق بالحكم يوم الجمعة، قال القاضي غريفيثس من محكمة كراون في ساوثوورك إن بيدي ومافانغا "كانا لاعبين رئيسيين في مؤامرة أقنعت ضحايا الاحتيال باستثمار أموالهم في استشارات تتعلق بالعملات المشفّرة".

وأضاف القاضي: "لقد تآمرتما لتجاوز النظام التنظيمي كما لو أنكم تجرّون عربة خيول عبره".

وعلّق سمارت من FCA قائلًا: "لقد قاما بخداع عشرات الضحايا الأبرياء بلا رحمة، ومن الصواب أن يتلقيا هذه الأحكام بالسجن".

اعترافات وتفاصيل إضافية

وكانت أول تهم وُجّهت إلى الرجلين في أبريل 2023. ووفقًا لما ذكرته FCA في نوفمبر الماضي، فقد اعترف بيدي بتهم التآمر للاحتيال، وغسل الأموال، والتآمر لخرق قوانين الخدمات المالية في المملكة المتحدة.

كما اعترف مافانغا أيضًا بتهم التآمر للاحتيال، والتآمر لخرق القوانين المالية، بالإضافة إلى حيازته وثائق هوية مزيفة بقصد سيء.

وأُدين أيضًا من قِبل هيئة المحلّفين بمحاولة عرقلة سير العدالة، بعد قيامه بحذف تسجيلات لمكالمات هاتفية عقب اعتقال بيدي في مارس 2019.

وفي ذلك الوقت، لم تتمكن هيئة المحلّفين من التوصّل إلى حكم بشأن متهم ثالث لم يُكشف عن اسمه، ومن المقرر أن يُعاد محاكمته في سبتمبر. أما روانا بيدي، وهي شخص رابع وُجّهت إليه تهمة في القضية، فقد تمّت تبرئتها من تهمة واحدة تتعلق بغسل الأموال، بحسب FCA.