مشروع Projective Finance يفتتح صندوق إقراض على السلسلة بقيمة 7 ملايين دولار لمشاريع الطاقة الشمسية في إلينوي

تام شمس - الأربعاء 9 يوليو 2025 11:16 صباحاً - أطلق مشروع Projective Finance، وهو منصة تمويل للأصول الواقعية (RWA) تركز على الاستدامة، صندوق إقراض على السلسلة بقيمة 7 ملايين دولار مخصص لمدارس حكومية في ولاية إلينوي، ما يتيح لمستثمري التمويل اللامركزي (DeFi) الوصول المباشر إلى مشاريع البنية التحتية البلدية في الولايات المتحدة.

وسيُستخدم الصندوق لتمويل منشآت الطاقة الشمسية في مختلف المقاطعات التعليمية في إلينوي، حيث سيتم تنفيذ قروض البنية التحتية بالكامل على السلسلة، وفقًا لما ذكرته Projective Finance. وقال جوش تشيناسوامي، الشريك المؤسس للمشروع: "ما كان يتطلب تقليديًا وسطاء متعددين، وهياكل صناديق، واستثمارات لا تقل عن عشرات الملايين، أصبح الآن متاحًا مباشرة وبشفافية كاملة بفضل تقنية البلوكتشين".

ووفقًا لخريطة الطاقة الشمسية لولاية إلينوي، تجاوزت القدرة التشغيلية للطاقة الشمسية في الولاية 4700 ميغاواط حتى يونيو 2024.

اعتبارًا من يونيو، تم تركيب أكثر من 4700 ميغاواط من الطاقة الشمسية التشغيلية في جميع أنحاء إلينوي. المصدر: Ilsolarmap

تسمح Projective Finance للمستثمرين بالمشاركة في مشاريع مدعومة من مؤسسات حكومية، والتي غالبًا ما تتمتع بتصنيفات ائتمانية مرتفعة ومخاطر تعثر منخفضة. ولا تقدم المنصة أي تعرّض للعملات المشفرة، بل تركز بدلًا من ذلك على مبادرات الطاقة المتجددة المدعومة من الحكومة.

البنية التحتية لـ Projective مبنية على شبكة Avalanche، وهي بلوكتشين من الطبقة الأولى طُوّرت بواسطة Ava Labs، وتتميز بقابلية التوسع والتشغيل البيني. ويمكن للمستثمرين المعتمدين المشاركة في صندوق الإقراض باستخدام عملة USDC المستقرة.

وذكرت الشركة أن ولاية إلينوي ستلعب دور الضامن لصندوق Projective، مع تصنيف جميع المشاريع المشاركة من قِبل وكالة التصنيف الائتماني Moody’s.

"مشاريع الطاقة الشمسية تواجه عنق زجاجة تمويلي ضخم"

شهد سوق الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت القدرة المركبة 160 غيغاواط حتى عام 2024، بحسب معهد الموارد العالمية. وتشكل الطاقة الشمسية الآن ما يُقدّر بنحو 5% إلى 6% من إجمالي إمدادات الكهرباء في البلاد، أي ما يقارب ضعف حصتها في عام 2020.

حصة الطاقة الشمسية من توليد الكهرباء في الولايات المتحدة. المصدر: Statista

وتحظى مشاريع الطاقة الشمسية بزخم متزايد على المستوى البلدي، خصوصًا في المقاطعات التعليمية. ووفقًا لتقرير Generation180 الصادر في عام 2022، فإن طالبًا واحدًا من بين كل تسعة طلاب من الصفوف K–12 في الولايات المتحدة كان من المتوقع أن يدرس في مدرسة تعمل بالطاقة الشمسية بحلول عام 2024.

لكن رغم ذلك، قال أتيكوس فرانكن، الشريك المؤسس لـ Projective Finance، إن "آلاف المشاريع الجاهزة للبناء لا تزال متوقفة لأن التمويل التقليدي لا يخدم هذا السوق بكفاءة"، واصفًا قطاع الطاقة الشمسية بأنه يواجه "عنق زجاجة تمويلي ضخم".

وتُعتبر ترميز الأصول وسيلة واعدة لإحداث تحوّل في تمويل الطاقة الشمسية، من خلال جعله أكثر سهولة وكفاءة وشفافية. ففي عام 2022، أشارت BNP Paribas إلى أن الترميز يمكن أن يساعد في تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة والاستثمار القائم على معايير ESG، عبر توفير فرص استثمارية أكثر شفافية وتمكين المشاريع الصغيرة من الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين.

ولا تُعد Projective المنصة الوحيدة التي تستكشف استثمارات الطاقة الخضراء المُرمّزة. فكما ذكرت Cointelegraph سابقًا، دخلت شركة Enel Group الإيطالية للطاقة الخضراء في شراكة مع مزود لمحافظ العملات المشفرة لتمكين الملكية الجزئية للألواح الشمسية عبر شبكة Algorand. ويسمح هذا المنتج المُرمّز للمقيمين بالاستفادة من الطاقة الشمسية دون الحاجة إلى تركيب مادي.