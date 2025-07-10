مكتب عائلة مؤسس باينانس يدعم شركة خزانة BNB تخطط للإدراج في البورصة

تام شمس - الخميس 10 يوليو 2025 03:50 مساءً - تحديث (10 يوليو، الساعة 2:35 صباحًا بتوقيت UTC): تم تحديث هذا المقال لإضافة معلومات عن توكن BNB وأمثلة لشركات تشتري العملات المشفرة.

يعتزم مكتب عائلة تشانغبينغ زهاو (CZ)، المؤسس المشارك لمنصة باينانس، دعم شركة خزانة جديدة تتيح للمستثمرين التعرض لتوكن BNB، وذلك بهدف إدراجها في بورصة أمريكية كبرى.

وأعلنت YZi Labs، يوم الأربعاء، أنها ستدعم شركة الاستثمار 10X Capital في إطلاق شركة خزانة BNB، التي تسعى للإدراج في "إحدى البورصات الأمريكية الكبرى"، وفقًا لبيان تمت مشاركته مع Cointelegraph.

وأُشير إلى الشركة فقط باسم "BNB Treasury Company"، ومن المقرر تعيين ديفيد نامدار مديرًا تنفيذيًا لها، وهو شريك أول في 10X Capital، وأحد مؤسسي Galaxy Digital، حيث شغل سابقًا منصب الرئيس المشارك لقسم التداول.

وستتولى شركة 10X Capital دور مدير الأصول لشركة الخزانة المخططة.

تأتي هذه الخطوة في إطار اتجاه متزايد بين الشركات نحو شراء كميات كبيرة من العملات المشفرة، مثل البيتكوين (BTC)، بهدف تقديم أدوات استثمارية لأسواق وول ستريت تتيح التعرض المباشر للأصول الرقمية.

توكن BNB، المعروف سابقًا باسم Binance Coin، هو عملة أنشأتها منصة باينانس، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من حيث حجم التداول، ويمنح حامليه خصومات على المنصة، كما يُستخدم ضمن منتجات سلسلة BNB Chain التي أطلقتها باينانس في عام 2019.

وقالت إيلا زانغ، رئيسة YZi Labs:

"تُعد سلسلة BNB واحدة من أكثر منظومات البلوكتشين اعتمادًا وانتشارًا. ونعتقد أن توسيع نطاق الوصول المؤسسي إليها يمكن أن يحقق فوائد ملموسة للمجتمع الأوسع."

من جانبه، أضاف هانس توماس، مؤسس ومدير شركة 10X Capital:

"سلسلة BNB تُعد من بين أكبر منظومات الأصول الرقمية أداءً في العالم، وتخدم مئات الملايين من المستخدمين. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون المؤسسيون والأفراد في الولايات المتحدة يملكون قدرة محدودة على التعرض لنمو BNB."

وبحسب البيان، تتوقع الشركة الإعلان عن إغلاق جولة التمويل ذات الصلة "في الأسابيع المقبلة".

ارتباط BNB بـ CZ وباينانس

عادةً ما يُنظر إلى التوكنات المرتبطة بالبورصات على أنها وسيلة تتيح للمستثمرين دعم البورصة المعنية، وتُعد أيضًا مصدرًا كبيرًا للتمويل لهذه المنصات.

ورغم أن باينانس هي التي أطلقت توكن BNB وسلسلة BNB Chain، وتقدّم مزايا لحاملي التوكن، إلا أنها لا تشارك بشكل مباشر في تطوير التوكن أو البلوكتشين المرتبط به.

وكان زهاو قد كشف في فبراير أن 98.5% من محفظته من العملات المشفرة تتكون من BNB، دون أن يحدّد القيمة الإجمالية لحيازته.

وفي تقرير نُشر في يونيو 2024، ذكرت مجلة Forbes أن زهاو وباينانس معًا يسيطران على ما يقرب من 96% من إجمالي المعروض المتداول من توكن BNB.

وأشار التقرير إلى أن زهاو يمتلك 94 مليون توكن BNB، تبلغ قيمتها حاليًا نحو 63 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 64% من المعروض المتداول، في حين تسيطر باينانس على 31.5% من المعروض.

يُذكر أن زهاو ممنوع من إدارة منصة باينانس بموجب صفقة تسوية مع السلطات الأمريكية تتضمن إقراره بالذنب في قضايا غسل أموال، لكنه لا يزال أكبر مساهم في المنصة.

وارتفع توكن BNB بنسبة 1.3% خلال الـ24 ساعة الماضية ليتداول فوق مستوى 670 دولارًا، وفقًا لـCoinGecko.

شركات شراء العملات المشفرة: اتجاه متصاعد

رغم أن العديد من الشركات المدرجة علنًا تتجه نحو تخزين البيتكوين، إلا أن البعض بدأ أيضًا بشراء عملات بديلة مثل BNB والاحتفاظ بها.

فقد أعلنت شركة Nano Labs، وهي شركة صينية لتصميم الشرائح مدرجة في بورصة ناسداك، أواخر الشهر الماضي عن نيتها شراء ما يصل إلى مليار دولار من توكن BNB، وبدأت بأول عملية شراء بقيمة 50 مليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر.

كما أعلنت شركات أخرى، مثل Trident Digital من سنغافورة، وشركة Webus الصينية لصناعة السيارات، أنها ستنفق مئات الملايين من الدولارات على شراء وحيازة توكن XRP.

وكتب زهاو في منشور على X يوم الأربعاء:

"هناك أكثر من 30 فريقًا مهتمين بإطلاق شركة خزانة عامة لتوكن BNB."