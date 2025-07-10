مفوضة SEC الملقبة بـ"أم العملات المشفرة" توضح: "الأوراق المالية المُرمَّزة لا تزال أوراقًا مالية"

تام شمس - الخميس 10 يوليو 2025 03:50 مساءً - أصدرت هيستر بيرس، عضو هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) والملقبة بـ"أم العملات المشفرة"، تحذيرًا عامًا موجّهًا للشركات التي تفكر في توزيع أو تداول أوراق مالية مرمَّزة.

وفي بيان صدر يوم الأربعاء، دعت بيرس الشركات إلى مناقشة عروضها المحتملة المتعلقة بالترميز مع مسؤولي الهيئة، في ظل دخول كيانات جديدة واعتماد العديد من المؤسسات التقليدية على المنتجات المبنية على سلاسل الكتل.

ورغم أنها لم تذكر منصة Robinhood بالاسم، فإن تصريحها جاء بعد نحو أسبوعين من إطلاق الشركة لسلسلة بلوكتشين من الطبقة الثانية تركز على الترميز.

وقالت بيرس:

"على الرغم من قوة تقنية البلوكتشين، فإنها لا تملك قوى سحرية تُغيّر طبيعة الأصل الأساسي. الأوراق المالية المُرمَّزة تظل أوراقًا مالية. وبناءً عليه، يجب على المشاركين في السوق الالتزام بقوانين الأوراق المالية الفيدرالية عند التعامل بهذه الأدوات."

تُكرّر تصريحات بيرس ما كان يردده الرئيس السابق للهيئة، غاري غينسلر، الذي دعا مرارًا الشركات التي تفكر في تقديم منتجات مرتبطة بالعملات المشفرة والتي يمكن تصنيفها كأوراق مالية إلى "الحضور والنقاش" مع الهيئة. ومع ذلك، أشارت الهيئة في الفترة الأخيرة إلى أنها تتجه نحو مسار جديد في التعامل مع صناعة العملات الرقمية، وذلك منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتأكيد تعيين بول أتكينز رئيسًا جديدًا للـSEC.

تسمح استراتيجية Robinhood الجديدة للمنصة بتقديم أسهم أمريكية ومنتجات متداولة في البورصة بصيغة مرمَّزة للمستثمرين في أوروبا. ويبدو أن الشركة كانت على دراية بتأثير ذلك المحتمل على قوانين الأوراق المالية الأمريكية، حيث ورد أنها قدمت مقترحًا إلى هيئة SEC في مايو لتطوير إطار تنظيمي للأصول الواقعية المرمَّزة.

وقالت بيرس في هذا السياق:

"عندما تبرّر خصائص فريدة لتقنية معينة إجراء تغييرات على القواعد الحالية، أو عندما تكون المتطلبات التنظيمية قديمة أو غير ضرورية، فإننا على استعداد للعمل مع المشاركين في السوق لصياغة إعفاءات مناسبة وتحديث اللوائح."

الكونغرس يدرس إطارًا قانونيًا جديدًا لسوق العملات المشفرة

أعلن مشرّعون جمهوريون في مجلس النواب الأمريكي عن عزمهم المضي قدمًا في مناقشة مشروع قانون يهدف إلى وضع قواعد تنظيمية واضحة للأصول الرقمية.

ويُتوقّع أن يوضّح إطار تنظيم سوق العملات الرقمية المقدم تحت اسم قانون وضوح سوق الأصول الرقمية (Digital Asset Market Clarity Act) الأدوار التنظيمية لكل من هيئة SEC ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) فيما يتعلق بتنظيم العملات المشفرة داخل الولايات المتحدة.