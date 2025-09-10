محمد بن زايد أول الواصلين إلى الدوحة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من أبوظبي: أفادت وسائل إعلام إماراتية بأن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة في "زيارة أخوية". وكان في استقباله والوفد المرافق له أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مطار الدوحة الدولي، وبذلك أصبح رئيس الإمارات أول الواصلين إلى العاصمة القطرية عقب الضربات الإسرائيلية التي حدثت أمس الثلاثاء.

والثلاثاء، أجرى الشيخ محمد بن زايد اتصالا هاتفيا مع الشيخ تميم بن حمد أعرب خلاله عن تضامن الإمارات الكامل مع قطر ووقوفها إلى جانبها إثر الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف أراضيها. وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن "إدانة دولة الإمارات هذا الاعتداء السافر"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكد "دعم الإمارات جميع الإجراءات التي تتخذها قطر الشقيقة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وشعبها". وشدد على أن "الاعتداء يشكل انتهاكا لسيادة قطر الشقيقة والقوانين والأعراف الدولية كافة ويقوض أمن المنطقة واستقرارها".