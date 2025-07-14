"عائد بمئة ضعف".. إيثر قد يصل إلى 1.5 مليون دولار بمرور الوقت

تام شمس - الاثنين 14 يوليو 2025 09:46 صباحاً - قال إريك جاكسون، مؤسس شركة EMJ Capital، إن عملة إيثر قد تصل في نهاية المطاف إلى 1.5 مليون دولار لكل توكن، وإن الارتفاع القادم في سعرها "قد يفاجئ الجميع".

وأوضح جاكسون في سلسلة من المنشورات عبر منصة X يوم الأحد:

"تحليلنا يشير إلى أن شبكة الإيثريوم مسعّرة بأقل من قيمتها الحقيقية. فالإيثريوم بهدوء يتحول إلى البنية التحتية المهيمنة لتنفيذ المعاملات في مجال العملات المشفرة، مع اقتصاديات انكماشية."

وأشار إلى أن الموافقة المحتملة على صناديق تداول الإيثر (ETFs) التي تتضمن التحصيص في الولايات المتحدة، واستخدام الشركات المالية الكبرى لسلسلة البلوكشين، قد تكون عوامل دافعة نحو "ارتفاع بعشرة أضعاف أو أكثر في السنوات القادمة"، أي أن قيمة العملة ستتضاعف عشر مرات.

وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قد سمحت بإطلاق صناديق إيثر في يوليو 2024، ويتوقع المحللون أن توافق الهيئة على منتجات إيثر المتضمنة للتحصيص خلال هذا العام.

الموافقة على ETF الإيثر مع التحصيص لم تُحتسب بعد في السعر

قال جاكسون إن كثيرين يعتقدون خطأً أن سعر الإيثر قد احتسب مسبقًا الموافقة على صناديق الـETF الأمريكية، لأنها كانت "مخيبة للآمال" مقارنة بصناديق البيتكوين.

حتى الآن، سجلت صناديق البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة حجم تداول قدره 6.9 مليار دولار، مقابل 1.41 مليار دولار فقط لصناديق الإيثر، وفقًا لـ CoinGlass.

وأضاف:

"المحفّز الحقيقي ما زال قادمًا: الموافقة على التحصيص، والمتوقعة قبل أكتوبر."

"بمجرد أن يصبح الإيثر أصلًا منتجًا ومُحصَّصًا ضمن غلاف ETF… لن يُعتبر مجرد ’نفط رقمي‘، بل منتج عائد مؤسسي من الدرجة الأولى."

وأشار إلى أن هذا التطور سيعزز "الرمزيات الانكماشية" للإيثر، إذ ستنخفض الكمية المتداولة منه مع تدفق الأموال من القطاع المالي التقليدي وارتفاع الطلب على التحصيص.

"تجارة الإيثر" قد تدفع السعر إلى 1.5 مليون دولار

قال جاكسون إن سعر الإيثر قد يصل إلى 1.5 مليون دولار إذا استمرت الشركات الكبرى التي تعتمد على شبكة الإيثريوم في النمو.

وسلط الضوء على شركات مثل مُصدر العملات المستقرة Circle، ومنصة Coinbase، ومنصة التجارة الإلكترونية Shopify، ومنصة Robinhood—all تستخدم أو توفر لمستخدميها إمكانية الوصول إلى شبكة الإيثريوم.

وكتب جاكسون:

"إذا كنت تؤمن بنمو هذه الشركات، وبأن جزءًا من التجارة سيبقى في مجال العملات المشفرة ويتخلى عن العملات الورقية، فأنت تؤمن بالإيثر."

"وإذا تحقق هذا التحول فعليًا إلى ’تجارة الإيثر‘ — وأنا أعتقد أنه سيتحقق — فإن الإيثر سيصل إلى 1.5 مليون دولار مع الوقت."

إيثر قد يكون "استثمارًا بعائد 100 ضعف" بدعم من DeFi والشبكات الثانوية

قال جاكسون إن التوقع "الأساسي" لشركته يتنبأ بأن يصل الإيثر إلى 10,000 دولار "بحلول نهاية هذه الدورة"، والتي عادةً ما تُحسب على مدى أربع سنوات، ما يعني أن موجة السوق الحالية تنتهي في مارس 2026.

أما "السيناريو المتفائل"، فيتوقع أن يصل الإيثر إلى 15,000 دولار، بشرط أن يتجاوز اعتماد الشبكات الثانوية (Layer 2) وتدفقات الإيثر الداخلة إلى صناديق التحصيص التوقعات قبل أكتوبر.

وأضاف أن هذا التقدير لا يأخذ في الحسبان أي طفرات في التمويل اللامركزي (DeFi) أو العملات المستقرة أو زيادة استخدام شبكات Layer 2 التابعة لـ Robinhood وCoinbase، مشيرًا إلى أن إضافة هذه العوامل يمكن أن تجعل الإيثر "استثمارًا بعائد 100 ضعف".

في وقت النشر، يتم تداول إيثر عند حوالي 3,040 دولارًا، مرتفعًا بنسبة 2.8% خلال الـ24 ساعة الماضية، بالتزامن مع ارتفاع البيتكوين الذي سجل ذروة جديدة عند 120,000 دولار صباح الإثنين، بحسب بيانات Nansen.