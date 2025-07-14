تدفّقات بقيمة 3.7 مليارات دولار في صناديق الكريبتو مع وصول بيتكوين إلى مستويات قياسية

تام شمس - الاثنين 14 يوليو 2025 02:21 مساءً - شهدت المنتجات الاستثمارية في العملات الرقمية تدفقات قوية خلال أسبوع التداول الماضي، تزامنًا مع صعود بيتكوين إلى مستويات قياسية تاريخية بلغت 118,000 دولار.

وبحسب تقرير صادر عن CoinShares يوم الإثنين، سجلت المنتجات المتداولة في البورصة (ETPs) عالميًا تدفقات داخلية بلغت 3.7 مليارات دولار خلال أسبوع التداول المنتهي يوم الجمعة.

وأسهمت هذه المكاسب الجديدة في رفع إجمالي التدفقات منذ بداية العام (YTD) إلى مستوى قياسي بلغ 22.7 مليار دولار، بزيادة تقارب 20% عن الأسبوع السابق الذي بلغت فيه التدفقات 19 مليار دولار. كما كسرت القيمة الإجمالية للأصول في صناديق الكريبتو حاجزًا جديدًا، حيث وصلت قيمة الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) إلى 211 مليار دولار للمرة الأولى.

صناديق بيتكوين تتصدر التدفقات بـ2.7 مليار دولار

تقدّمت صناديق بيتكوين (BTC) المتداولة في البورصة المشهد الأسبوع الماضي، حيث سجلت تدفقات داخلية بلغت 2.7 مليار دولار، ما يمثل 73% من إجمالي التدفقات في صناديق الكريبتو خلال الأسبوع.

وشكلت هذه التدفقات انتعاشًا ملحوظًا مقارنة بتدفقات الأسبوع السابق التي بلغت 790 مليون دولار، بعدما بلغ متوسط التدفقات في الأسابيع الثلاثة التي سبقته 1.5 مليار دولار أسبوعيًا.

تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة حسب الأصول حتى يوم الجمعة (بملايين الدولارات الأمريكية). المصدر: CoinShares

وفي أعقاب التباطؤ النسبي في التدفقات الأسبوع الماضي، أشار رئيس الأبحاث في CoinShares، جيمس بوترفيل، إلى أن المستثمرين بدأوا يتخذون مواقف أكثر حذرًا مع اقتراب بيتكوين من مستوياتها التاريخية. لكن سرعان ما تصاعد الزخم مجددًا، حيث تجاوزت التدفقات اليومية في صناديق بيتكوين المتداولة حاجز المليار دولار في اليوم التالي، بالتزامن مع تسجيل بيتكوين أعلى مستوى تاريخي فوق 112,000 دولار، وفقًا لبيانات SoSoValue.

تدفقات صناديق بيتكوين المتداولة اليومية خلال أسبوع التداول الماضي. المصدر: SoSoValue

وقد أسهمت هذه التدفقات في رفع القيمة الإجمالية لأصول صناديق بيتكوين إلى 179.5 مليار دولار، وفقًا لبوترفيل، مضيفًا أن هذه القيمة تعادل 54% من إجمالي الأصول المحتفظ بها في صناديق الذهب المتداولة، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

صناديق إيثيريوم تسجل 12 أسبوعًا متتاليًا من التدفقات

سجلت صناديق إيثيريوم (ETH) الأسبوع الثاني عشر على التوالي من التدفقات الإيجابية، بإجمالي بلغ 990 مليون دولار، وهو رابع أعلى مستوى من التدفقات في تاريخ هذه الصناديق، بحسب CoinShares.

وأوضح بوترفيل أن "التدفقات إلى إيثيريوم على مدى الأسابيع الـ12 الماضية تمثل 19.5% من الأصول الخاضعة للإدارة، مقارنة بـ9.8% لبيتكوين."

في المقابل، تعرضت صناديق XRP لأكبر تدفقات خارجة هذا الأسبوع، بإجمالي 104 ملايين دولار، في حين سجلت صناديق سولانا (SOL) تدفقات قوية بلغت 92.6 مليون دولار.

تدفقات موزعة على جميع الجهات الأميركية

كانت التدفقات الأسبوعية الأخيرة موزعة على جميع الجهات المصدرة الأميركية، حيث تصدرت صناديق iShares التابعة لشركة BlackRock القائمة، مستقطبة 2.4 مليار دولار. وتلتها Fidelity Investments بـ400 مليون دولار، وARK Invest بـ339 مليون دولار.

تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة حسب المُصدر حتى الجمعة الماضية (بملايين الدولارات الأمريكية). المصدر: CoinShares

أما في أوروبا، فكانت CoinShares من بين الجهات القليلة التي سجلت تدفقات خارجة طفيفة، بلغت 16 مليون دولار خلال الأسبوع.