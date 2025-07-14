شركة “Metaplanet” تستحوذ على 797 بيتكوين إضافية وتُسرّع استراتيجيتها لتجميع البيتكوين

عزّزت شركة الاستثمار اليابانية “Metaplanet” حيازتها من البيتكوين بشراء 797 وحدة إضافية مقابل نحو 13.8 مليار ين (93 مليون دولار)، بمتوسط سعر بلغ حوالي 117,000 دولار للعملة الواحدة.

وبذلك ترتفع حيازات الشركة من البيتكوين إلى 16,352 بيتكوين، ما يُعادل قرابة 1.64 مليار دولار، لتواصل موقعها بين أكبر خمس شركات مدرجة تمتلك بيتكوين، بحسب بيانات “BitcoinTreasuries”.

ويأتي هذا التوسع بعد أسبوع واحد فقط من شرائها 2205 بيتكوين إضافية.

تحولت شركة “Metaplanet” من إدارة الفنادق إلى الاستثمار في البيتكوين عام 2023، حيث تسعى الشركة لتحقيق ما وصفه مديرها التنفيذي، “جيروفيتش”، بسرعة الهروب وذلك من خلال تجميع أكبر قدر ممكن من العملة الرقمية، في سياق يشبه الاندفاع نحو الذهب.

وأكد أن الشركة لا تعتزم بيع ما تملكه من البيتكوين تحت أي ظرف.

وتخطط “Metaplanet” للوصول إلى حيازة وتجميع 210,000 بيتكوين بحلول عام 2027، وهو ما يعادل 1% من إجمالي العرض العالمي.

تسعى الشركة لاستخدام البيتكوين كأصل ضمان للحصول على تمويل لشراء شركات مُدرة للدخل، وربما التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية داخل اليابان.

كما أوضحت الشركة أنها تفضّل تمويل النمو من خلال إصدار أسهم ممتازة بدلا من الديون القابلة للتحويل، لتجنّب تقلبات السوق.

في المرحلة المقبلة، تستهدف الشركة تقديم خدمات مصرفية رقمية متميزة للأفراد باستخدام الرافعة المالية المدعومة بالبيتكوين، مستفيدة من تزايد اهتمام المؤسسات بالتمويل القائم على الأصول الرقمية.

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