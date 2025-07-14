مستخدم يحرق 10 مليون من عملة PUMP عن طريق الخطأ: التفاصيل

تكبد أحد المستخدمين خسارة قدرها 75,000 دولار بعد أن حذف عن طريق الخطأ 10 مليون PUMP في حادثة وقعت بعد يوم واحد فقط من الطرح الأولي للعملة على منصة Pump.fun.

ووفقا لمنصة التحليل “Lookonchain”، يُرجح أن عملية الحرق تمت باستخدام وظيفة ضمن المحفظة أو أداة خارجية تهدف عادة لتصفية الرموز الرقمية غير المرغوب فيها الناتجة عن عمليات التوزيع المجاني (Airdrops).

إلا أن المستخدم، عبر إرسال العملات الرقمية إلى عنوان غير صالح، تسبب فعليا في تدميرها بشكل نهائي، دون إمكانية استرجاعها.

رغم أن الحرق يُستخدم غالبا كآلية انكماشية لخفض العرض، تشير المؤشرات إلى أن ما حدث كان خطأ فردي من المستخدم صاحب المحفظة “4X43Dm”، نتيجة الإهمال أو سوء الفهم، وهو أمر شائع في بيئة العملات المشفرة حيث لا توجد وسائل استرجاع عند الخطأ في إرسال الأموال.

في سياق متصل، كانت منصة “Pump.fun”، القائمة على شبكة سولانا، قد جمعت 500 مليون دولار خلال الطرح الأولي للعملة، ببيع العملة الرقمية PUMP بسعر 0.0040 دولار للعملة في غضون 12 دقيقة فقط.

وأعلنت المنصة حينها أن الحد الأقصى للعرض سيبلغ تريليون عملة، رغم ظهور تناقض لاحق بين البيان الأولي والنتائج الفعلية.

تم تخصيص 33% من العملات للطرح الأولي، و20% لفريق التطوير، و24% للمجتمع والمبادرات، و13% للمستثمرين الأوائل، بينما وُزّع الباقي بين صندوق السيولة والنظام البيئي والبث المباشر.

عملية الطرح أثارت جدلا بسبب عدم تطابق بعض المعلومات المعلنة مع ما نُفّذ فعليا، ما ألقى بظلال من الشك على الشفافية الكاملة للعملية.

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