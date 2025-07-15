هل تقترب مكاسب البيتكوين من نهايتها؟

المحلل “بيتر براندت”: لا انهيار وشيك لكن وتيرة صعود البيتكوين قد تتباطأ

أبدى المحلل المخضرم “بيتر براندت” رأي لافت بشأن الاتجاه طويل الأمد للبيتكوين، نافيا فرضية الانهيار القريب، لكنه لم يستبعد دخول العملة المشفرة في مرحلة أكثر بطئا من حيث النمو.

في منشور له بتاريخ 13 يوليو، أشار “براندت” إلى أن هيكل البيتكوين لا يُظهر مؤشرات على الفشل، رغم اقترابه من مرحلة حاسمة ضمن المسار السعري طويل المدى.

واستند في تحليله إلى نموذج انحدار مكافئ يغطي تاريخ العملة بالكامل، ما أثار تساؤلات المتابعين بشأن مدى واقعية تحقيق ارتفاعات أكبر دون تدفقات رأسمالية ضخمة.

أحد المتابعين علّق بأن أي صعود كبير آخر سيتطلب تريليونات الدولارات، وهو ما اعتبره “براندت” أمر غير مرجح ما لم تحدث إعادة تنظيم شاملة لهيكل العملة الاحتياطية العالمية.

وأضاف:

أعتقد أننا نقترب من ذروة هذا التقدم.

ورغم أن منحنى السعر لا يزال ضمن نطاقه التصاعدي، إلا أن “براندت” يرى أن المكاسب المستقبلية قد تصبح أبطأ، وأكثر ارتباطا بتحولات الاقتصاد الكلي.

فالوصول إلى قمم جديدة سيعتمد على حجم رأس المال المتاح واستعداد السوق لمواصلة الدفع بالسعر إلى مستويات أعلى.

من جهة أخرى، يشير بعض المستثمرين إلى أن تراكم البيتكوين أصبح أكثر كلفة وأقل جدوى، لا سيما مع دخول المؤسسات الاستثمارية وصناديق التداول، التي تحصل على كميات محدودة مقابل مبالغ ضخمة.

هذا الاتجاه يُضيف شكوك حول قدرة السوق على تحقيق قفزات سريعة كما في السابق.

ورغم كل ذلك، لا يرى “براندت” مؤشرات لانهيار وشيك.

بل يرى أن سعر البيتكوين قد يكون بصدد دخول مرحلة جديدة من الدورة أقل اندفاعا، وأكثر ارتباطا بالعوامل الاقتصادية الشاملة.

وكان “براندت” قد أثار في مايو جدل باستطلاع رأي عبر منصة X، سأل فيه عن تفضيلات المتابعين بين الاستثمار في XRP أو سولانا.

فيما أبدى البعض تفاؤل بأداء سولانا الأخير، أوضح “براندت” أنه يأخذ في اعتباره ما هو أبعد من مجرد حركة السعر.

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