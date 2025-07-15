هل يستعد سعر سولانا (SOL) لمزيد من الصعود؟

سجل سعر العملة الرقمية سولانا (SOL) اختراق فني بارز بعد تجاوز نموذج المثلث الصاعد، متجاوزا مستوى المقاومة عند 166 دولار، وهو ما يتوافق مع مستوى فيبوناتشي 1.272.

وتُظهر المؤشرات الفنية مزيدا من الزخم الصعودي في حالة البقاء فوق هذا المستوى، مما يعزز احتمالات مواصلة الارتفاع نحو مستويات 171 و179 و185 دولار.

المحلل الفني “علي”، عبر منصة X، وصف هذا التحرك بأنه أفضل اختراق شهده سعر العملة الرقمية سولانا هذا الشهر، مستندا إلى نمط القيعان الصاعدة وتزايد حجم التداول، وهما علامتان على سيطرة المشترين على السوق.

وإذا استمرت القوة الشرائية، فقد يصبح 185 دولار الهدف التالي، رغم أن مستويات المقاومة قد تُحفز بعض عمليات جني الأرباح.

من الجانب الفني، لا يزال السعر أعلى من المتوسط المتحرك البسيط لـ9 أيام (SMA) عند 158 دولار، وهو ما يُشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي.

كما أن مؤشر السيولة (MFI) الذي بلغ 76.16 يقترب من منطقة ذروة الشراء، ما يعكس دخولا قويا للسيولة، لكنه أيضا يُحذر من احتمالية التراجع المؤقت أو التذبذب عند المستويات الحالية.

دعما لهذا الزخم، ارتفع عدد المستخدمين النشطين على شبكة سولانا، مما يعكس زيادة في تبنّي الشبكة.

وغالبا ما يرتبط هذا النشاط المتزايد بثبات الأداء السعري في أسواق العملات الرقمية.

وعلى الصعيد التنظيمي، تراقب الأسواق عن كثب تطورات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشأن طلبات صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) المرتبطة بسولانا.

حيث أن هذه الطلبات تشهد تقدم سريع.

وفي حال الموافقة، قد تُشكل خطوة مهمة نحو تسهيل وصول المؤسسات إلى العملة ودعم مستويات السعر المستقبلية.

بناء على هذه المؤشرات الفنية والأساسية، يظل سيناريو الصعود قائما، مع ضرورة الانتباه إلى التراجعات المحتملة قرب مستويات المقاومة الحالية.

