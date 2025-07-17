سعر الإيثيريوم يتجاوز مستوى 3400 دولار ويشعل موسم العملات البديلة

سجل سعر الايثيريوم ارتفاع لافت متجاوزا مستوى 3400 دولار لأول مرة منذ يناير، بزيادة 9% خلال 24 ساعة، ما يعكس انتعاش واضح بعد أداء باهت أمام البيتكوين في الأشهر الماضية.

التحليل يشير إلى أن الايثيريوم تفوق على البيتكوين مؤخرا، محققا مكاسب تجاوزت 150% منذ أبريل، مقابل 65% فقط للبيتكوين، مما يدل على تزايد شهية المستثمرين للمخاطرة.

الزخم الحالي انعكس على العملات الرقمية البديلة عموما، مع ارتفاعات في سعر سولانا والريبل وكاردانو وDogecoin، في ظل تأكيد المحللين أن هذا التحرك يمثل بداية موسم العملات الرقمية البديلة.

ويرى مراقبون أن الصعود مدعوم بأساسيات قوية، أبرزها تزايد استخدام الايثيريوم في ترميز الأصول والعملات الرقمية المستقرة، واهتمام مؤسسات كبرى به كأصل احتياطي، بالإضافة إلى تدفقات كبيرة نحو صناديق الاستثمار المرتبطة به.

توقعات السوق ترجّح مواصلة الصعود، مع رهان 70% من المتداولين في منصة “بولي ماركت” على بلوغ 4000 دولار قبل نهاية 2025، و40% يتوقعون وصوله إلى 5000 دولار، بينما ترى “ConsenSys” أن السعر قد يصل إلى 15800 دولار بحلول سنة 2028.

وطبعا تبقى جميعها مجرد توقعات تحتمل الصح والخطأ.

