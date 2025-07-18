القيمة السوقية لسوق الكريبتو تختبر مستوى 4 تريليون دولار لأول مرة في تاريخها

في إنجاز غير مسبوق، تخطّت القيمة السوقية للعملات المشفرة حاجز 4 تريليون دولار، وفقا لما أكده “ماثيو سيجل”، رئيس أبحاث الأصول الرقمية في شركة “فان إيك”.

يمثل هذا الرقم ذروة تاريخية للقطاع الذي لم يتجاوز عمره العقدين، ويعكس تبني متسارع ونمو واسع النطاق على مستوى عالمي.

تشير بيانات “CoinMarketCap” إلى أن القيمة السوقية نمت من نحو 350 مليار دولار في عام 2013 إلى أكثر من 4 تريليون بحلول 2025، مسجلة زيادة بنسبة تفوق 1050% ومعدل نمو سنوي مركب يبلغ 28.5%.

للمقارنة، لم يسجل الذهب خلال نفس الفترة سوى نمو بنسبة 143% بمعدل سنوي بلغ 7.8%.

ويرى محللون أن التحول السياسي في الولايات المتحدة كان أحد المحفزات الرئيسية لهذا الارتفاع، خاصة مع إعادة انتخاب الرئيس الحالي، الذي أبدى توجها أكثر انفتاحا تجاه تنظيم القطاع، مقارنة بالإدارة السابقة بقيادة “غاري جينسلر”.

كما ساهم تمرير تشريعات داعمة، مثل قانون “جينيوس” لتنظيم العملات المستقرة، في بث الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات.

ورغم الانتقادات المستمرة من شخصيات بارزة في الأسواق التقليدية، مثل “بيتر شيف”، الذي لا يزال يُفضّل الذهب ويحذر من العملات الرقمية، يواصل القطاع ترسيخ نفسه كلاعب أساسي في المشهد المالي، معززا سردية الذهب الرقمي ومؤكدا قدرته على تحدي التوقعات المتشائمة.

