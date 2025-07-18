القيمة السوقية المُحققة للبيتكوين تصل إلى تريليون دولار: التفاصيل

وصلت القيمة السوقية المُحققة للبيتكوين إلى تريليون دولار لأول مرة، في إنجاز جديد يعكس النمو المستمر في قطاع العملات المشفرة.

وفقا لبيانات “Glassnode”، تدفق نحو 25% من هذا الإجمالي، أي حوالي 250 مليار دولار، في عام 2025 فقط.

تُعد القيمة السوقية المُحققة مؤشر مختلف عن القيمة السوقية التقليدية، حيث تقيم كل بيتكوين بناء على آخر سعر تداول له على شبكة البلوكشين، مما يُظهر رأس المال الفعلي المخزن في الشبكة.

ومنذ عام 2023، شهد هذا المقياس نمو ملحوظ، حيث كانت القيمة السوقية أقل من 400 مليار دولار آنذاك.

مع تجاوزها 850 مليار دولار في بداية 2025، جلب السوق تدفقات كبيرة من رؤوس الأموال الجديدة.

واستمرارا لهذا الاتجاه، حققت عملة البيتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق متجاوزة 123,000 دولار، مدفوعة بالاهتمام المؤسساتي الكبير، مثل تدفق أكثر من 50 مليار دولار من صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، بما في ذلك صندوق IBIT من “بلاك روك” الذي جمع أكثر من 48 مليار دولار.

مع تزايد تبني الشركات للعملة، تمتلك الأن أكثر من 150 شركة عامة حاليا البيتكوين كأصل خزانة، ما يمثل زيادة بنسبة 135% مقارنة بالعام السابق.

في الوقت الراهن، يتراوح سعر البيتكوين حول 119,500 دولار، مما يضعها على بُعد 3% فقط من أعلى مستوى تاريخي لها، مع استمرارها في إظهار أداء قوي على المدى الطويل.

اقرأ أيضا:

منصة “كوين بيس” تطلق تطبيق Base: منصة موحدة للتداول والدفع والتواصل والذكاء الاصطناعي

القيمة السوقية لسوق الكريبتو تختبر مستوى 4 تريليون دولار لأول مرة في تاريخها

