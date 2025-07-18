قيمة أملاك شركة “BitMine” من الايثيريوم ترتفع الأن لمليار دولار: التفاصيل

أعلنت شركة “BitMine Immersion Technologies” أنها تجاوزت حاجز المليار دولار من حيازات عملة الإيثيريوم، وذلك ضمن استراتيجيتها لتعزيز خزانة الأصول الرقمية طويلة الأجل.

ويأتي هذا الإنجاز بعد أسبوع فقط من إغلاق طرح خاص أولي بقيمة 250 مليون دولار في 8 يوليو.

وبحسب بيانات “بلومبرغ”، بلغت حيازات الشركة 300,657 عملة ايثيريوم، بسعر 3461.89 دولار للعملة، وذلك اعتبارا من 17 يوليو.

وتعمل “BitMine” على تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى امتلاك 5% من إجمالي معروض الايثيريوم المتداول.

صرح “توماس لي”، رئيس مجلس الإدارة:

نجاحنا في تجاوز المليار دولار من الأصول يؤكد ثقتنا العميقة في مستقبل الايثيريوم، ويدعم هدفنا بتوسيع حصتنا السوقية من هذه العملة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة “جوناثان بيتس” أن هذه الخطوة تعكس التزام الشركة بالنمو طويل الأجل لسوق الايثيريوم، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تشمل إعادة استثمار التدفقات النقدية، والاستفادة من تقلبات السوق، وتحقيق عائدات من الإيداع.

حاليا، تعمل “BitMine” في مجالات تعدين البيتكوين، والاستثمار في العملات المشفرة، وتقديم خدمات استشارية متخصصة.

وتنتشر عملياتها في مناطق منخفضة التكلفة للطاقة، مثل “ترينيداد” و”تكساس”، ما يمنحها ميزة في خفض التكاليف وزيادة الربحية.

اقرأ أيضا:

تحرك لافت من محفظة مؤسس الريبل حيث نقل ملايين XRP إلى كوين بيس: التفاصيل

الكونغرس الأمريكي يقر تشريع لمناقشة قوانين العملات المشفرة وسط تصويت قياسي

