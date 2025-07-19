صناديق الايثيريوم المتداولة تسجل أسرع تدفقات في تاريخها: التفاصيل

سجلت صناديق الايثيريوم المتداولة في البورصة (ETF) أسرع وتيرة نمو على الإطلاق، بعدما قفزت التدفقات الواردة من 6 مليار إلى 7 مليار دولار في غضون يومين فقط، وفقا لبيانات “Farside Investors”.

الرقم القياسي السابق تحقق خلال فترة خمسة أيام بين 10 و16 يوليو، حين ارتفعت التدفقات من 5 إلى 6 مليار دولار.

إلا أن الفترة ما بين 16 و17 يوليو وحدها شهدت تدفقات صافية بلغت 1.32 مليار دولار، استحوذ منها صندوق شركة بلاك روك على 1.04 مليار دولار، أي ما يعادل 79% من الإجمالي.

وسجل يوم 16 يوليو أعلى قيمة تدفقات يومية لصناديق الايثيريوم على الإطلاق، متجاوزا 726 مليون دولار من الأصول المُضافة.

من جانبه، أكد “نيت جيراسي”، المؤسس المشارك لمعهد ETF، أن صندوق ETHA التابع لبلاك روك أصبح خامس أكبر صندوق من حيث التدفقات الأسبوعية على مستوى العالم، بعد أن سجّل 1.26 مليار دولار حتى 18 يوليو، متقدّما من المركز السادس الذي احتله في الأسبوع السابق.

في السياق ذاته، يواصل صندوق IBIT، وهو صندوق بيتكوين الفوري التابع لبلاك روك، تقدمه بوصوله إلى ما يقارب 3 مليارات دولار من التدفقات، ما يجعله وصندوق ETHA ضمن أكبر خمسة صناديق من حيث صافي التدفقات الأسبوعية من بين أكثر من 4300 صندوق متداول عالميا.

مقارنة الأداء مع صناديق بيتكوين:

بلغت التدفقات الإجمالية إلى صناديق الايثيريوم حتى 17 يوليو نحو 1.78 مليار دولار، مقارنة بـ 2.02 مليار دولار لصناديق البيتكوين، لتصل نسبة تدفق الايثيريوم مقابل البيتكوين إلى 88%، وهي ثالث أعلى نسبة أسبوعية تاريخيا.

وقد سُجلت أعلى نسبة في الأسبوع الممتد من 3 إلى 7 فبراير، عندما بلغت النسبة 206.2%، تلتها نسبة 157% في أواخر نوفمبر الماضي.

تشير هذه المؤشرات إلى تصاعد غير مسبوق في اهتمام المستثمرين المؤسسات بصناديق الايثيريوم المتداولة، ما يعزز مكانة الأصل كخيار استثماري منافس للبيتكوين على مستوى الأدوات المالية المنظمة.

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