شركة “ستراتيجي” تحقق نجاح استثنائي بـ 28 مليار دولار من أرباح البيتكوين!

حققت شركة “ستراتيجي” (المعروفة سابقا بمايكروستراتيجي) أرباح فاقت 28.2 مليار دولار من استثمارها في البيتكوين، بمعدل عائد بلغ 65.82% على محفظة تقدر قيمتها الحالية بنحو 71.11 مليار دولار، لتسجّل بذلك أحد أنجح الاستثمارات في تاريخ العملات الرقمية.

تمتلك الشركة أكثر من 601,000 بيتكوين، وهي تعتمد بشكل أساسي على استراتيجية متوسط تكلفة الدولار (DCA) التي عززت مرونتها في مواجهة تقلبات السوق.

حيث واصلت الشراء المنهجي خلال فترات الصعود والهبوط، ما أدى إلى بناء محفظة قوية قادرة على تحمل التصحيحات السعرية العادية.

يبلغ متوسط تكلفة الشراء لبيتكوين في محفظة “ستراتيجي” نحو 71,290 دولار، بينما يتداول البيتكوين حاليا عند حوالي 118,200 دولار.

ويُظهر أداء الشركة أنها لا تسعى لجني الأرباح على المدى القصير، بل تواصل تعزيز موقعها الاستثماري، لا سيما مع عمليات الشراء المكثفة الأخيرة خلال تجاوز السعر حاجز 100,000 دولار.

يؤكد هذا النهج على تحول بيتكوين من مجرد أصل مضاربي إلى خيار مؤسساتي حقيقي يمكن أن يؤثر في نماذج تخصيص الأصول التقليدية، مثل سندات الخزانة.

كما يعزز الأداء القوي لمحفظة “ستراتيجي” من مصداقية استراتيجية DCA، والتي أثبتت فعاليتها بشكل يتجاوز أداء غالبية المستثمرين الأفراد.

اقرأ أيضا:

بعد عام من انطلاقها: إليكم تقييم أداء صناديق ETF الايثيريوم!

صناديق الايثيريوم المتداولة تسجل أسرع تدفقات في تاريخها: التفاصيل

