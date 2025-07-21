شركة الكريبتو "BitGo" تُقدّم ملف طرحها العام الأولي IPO سرا إلى هيئة SEC

أعلنت شركة الكريبتو “BitGo” اليوم عن تقديمها بشكل غير علني لمسودة بيان تسجيل على النموذج S-1 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وذلك في إطار استعدادها لطرح عام أولي لأسهمها العادية من الفئة “أ”.

ولم تُحدَّد بعد تفاصيل عدد الأسهم المطروحة أو النطاق السعري لهذا الطرح.

ومن المتوقع أن يتم الطرح بعد استكمال هيئة الأوراق المالية عملية المراجعة، وذلك رهنا بظروف السوق وعوامل أخرى ذات صلة.

ويُشار إلى أن هذا البيان لا يُعد عرضا للبيع أو دعوة للشراء، كما أن أي عملية بيع أو شراء للأسهم ستكون خاضعة لمتطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة.

وقد صدر هذا الإعلان تماشيا مع المادة 135 من القانون ذاته.

بذلك يزداد عدد شركات العملات الرقمية المشفرة المدرجة في البورصات التقليدية.

