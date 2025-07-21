منصة “MoonPay” تُطلق محفظة متكاملة تدعم TRX وUSDT على شبكة ترون

أعلنت “منظمة ترون DAO”، عن مرحلة جديدة من تعاونها مع شركة “MoonPay” العالمية، تمثلت في إطلاق محفظة مدمجة تدعم شبكة ترون داخل تطبيق “MoonPay”.

تتيح هذه الخطوة للمستخدمين شراء وبيع وإرسال وتخزين عملتي TRX وUSDT مباشرة، دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق.

يأتي هذا التطور استجابة للطلب المتزايد على حلول بلوكشين منخفضة الرسوم وسريعة التنفيذ، ويعكس التزام “MoonPay” بتوفير تجربة مستخدم متعددة الشبكات وآمنة.

وقد أشار الرئيس التنفيذي لشركة “MoonPay” إلى أن دمج ترون في التطبيق يُمكّن المستخدمين من التحكم الكامل في أصولهم ضمن بيئة موحدة وفعالة.

وتُعد شبكة ترون من بين أكثر شبكات البلوكشين استخداما عالميا، خاصة فيما يتعلق بالأصول المستقرة مثل USDT، حيث تستحوذ ترون على أكثر من 63% من سوق التيثر العالمي.

كما تتميز الشبكة برسوم شبه معدومة وسرعة معالجة تفوق 2000 معاملة في الثانية، مع أوقات تأكيد لا تتجاوز ثلاث ثوان.

من جهته، أكد مؤسس ترون، أن التعاون مع “MoonPay” سيساهم في تسهيل الوصول إلى الأصول الرقمية على مستوى عالمي، مشيرا إلى أهمية التكامل في تعزيز الشمول المالي واعتماد تقنيات البلوكشين.

تجدر الإشارة إلى أن محفظة “MoonPay” الجديدة لا تحتجز العملات الرقمية، ما يمنح المستخدمين تحكم كامل بأصولهم الرقمية، ويُبسط التفاعل مع شبكة ترون كجزء من استراتيجية تهدف إلى تبسيط استخدام العملات المشفرة لملايين المستخدمين حول العالم.

