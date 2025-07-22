جي بي مورغان يدرس القروض المدعومة بالعملات المشفرة وسط اهتمام متزايد بالعملات المستقرة

تام شمس - الثلاثاء 22 يوليو 2025 02:23 مساءً - أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" يوم الثلاثاء، نقلًا عن مصادر لم تُسمّها، بأن بنك JPMorgan Chase يدرس إمكانية تقديم قروض مدعومة بالأصول المشفرة، في إشارة إلى تحول محتمل في طريقة تعامل البنوك الأمريكية مع العملات الرقمية.

وبحسب التقرير، فإن البنك قد يبدأ في إقراض الأموال مقابل أصول مشفرة مثل بيتكوين (BTC) وإيثر (ETH)، وذلك بحلول عام 2026، رغم أن الخطط ما زالت قابلة للتغيير.

يأتي ذلك بعد أن أبدى JPMorgan اهتمامًا بالعملات المستقرة، حيث قال الرئيس التنفيذي للبنك، جيمي ديمون، في مكالمة أرباح بتاريخ 15 يوليو إن البنك يخطط للانخراط في مجال العملات المستقرة من أجل "فهمها" و"التميز فيها".

وجاءت تصريحاته في الوقت الذي أعلنت فيه منافسته Citigroup عن خطط لدخول سباق العملات المستقرة، حيث قالت الرئيسة التنفيذية جين فريزر خلال مؤتمر ما بعد إعلان الأرباح إن البنك يدرس إصدار عملة مستقرة لاستخدامها في المدفوعات.

وقد تواصلت Cointelegraph مع JPMorgan للتعليق، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى وقت النشر.

الرئيس التنفيذي لجي بي مورغان يخفف من موقفه تجاه العملات المشفرة

في السنوات السابقة، عبّر ديمون عن آراء مناهضة للعملات المشفرة؛ ففي عام 2017 وصف بيتكوين بأنها "احتيال" خلال اجتماع للشركة، وقال إنه سيطرد أي موظف يتداول بها ضمن حسابات البنك.

وفي عام 2018، كرر انتقاداته في فعالية عامة، واصفًا العملات المشفرة بأنها "خدعة" وأنه لا يهتم بها.

وفي عام 2022، وصف ديمون الأصول الرقمية بأنها "مخططات بونزي لامركزية"، على الرغم من أنه أشاد في الوقت نفسه بتقنية البلوكتشين، والتمويل اللامركزي (DeFi)، والعقود الذكية، والتوكنات "التي تؤدي وظائف حقيقية".

ووفقًا لتقرير فايننشال تايمز، فإن أحد المصادر أشار إلى أن تعليقات ديمون السابقة ضد بيتكوين قد نفّرت عملاء محتملين من أصحاب الثروات التي جمعوها من خلال العملات المشفرة أو من المؤمنين بها على المدى الطويل.

لكن مؤخرًا، بدأ ديمون في التخفيف من لهجته، مشيرًا إلى أنه سيدافع عن حق الأفراد في شراء بيتكوين.

وفي 19 مايو، صرّح بأن JPMorgan سيسمح لعملائه بشراء بيتكوين، لكنه أوضح أن الشركة لن تحتفظ بالأصل المشفر لحساباتهم.

وقال ديمون: "لا أعتقد أنه ينبغي عليك التدخين، لكنني أدافع عن حقك في التدخين. وأنا كذلك أدافع عن حقك في شراء بيتكوين".