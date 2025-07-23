الشركات العامة تمتلك الأن أكثر من 3.2 مليار دولار من الإيثيريوم وسط توسّع مؤسساتي واضح

أظهرت بيانات حديثة أن الشركات العامة أصبحت تحتفظ بما يعادل 3.2 مليار دولار من الايثيريوم، أي نحو 865,265 عملة ETH، موزعة على 58 جهة مدرجة في البورصات، مقارنة بـ 40 جهة فقط في يونيو الماضي.

ويعكس هذا النمو اللافت تصاعد اهتمام المؤسسات بالإيثيريوم كأصل استراتيجي طويل الأجل.

من بين أبرز المستثمرين، استحوذت أربع شركات مدرجة حديثا على 113,300 إيثيريوم خلال الأسابيع الأخيرة.

وتصدرت “SharpLink” القائمة بحيازتها 360,807 إيثيريوم بقيمة تقارب 1.3 مليار دولار، ما يجعلها أكبر مالك مؤسساتي معروف للإيثيريوم.

يرأس مجلس إدارة شركة “SharpLink” المؤسس المشارك للإيثيريوم، “جوزيف لوبين”، ما يعزز مكانتها في النظام البيئي للعملة.

مساهمة لافتة من شركات تعدين العملات المشفرة:

شهدت شركات التعدين مشاركة قوية في هذا التوجه، حيث تمتلك شركة “BTCS” حاليا 55,788 إيثيريوم، بينما رفعت “Bit Digital” احتياطياتها إلى 120,306 ETH بعد تحويل كامل حيازاتها من البيتكوين.

أما “Bitmine”، فقد استحوذت مؤخرا على 163,000 ETH، لترفع رصيدها إلى نحو 300,700 عملة، متجاوزة بذلك خزينة مؤسسة الايثيريوم نفسها.

إلى جانب اللاعبين الكبار، تبرز أسماء مثل “GameSquare Holdings” التي بدأت استثمارها في 2021، ورفعت حيازتها مؤخرا إلى 10,170 إيثيريوم.

كما انضمت شركات مثل “BTC Digital” و”Centaurus Energy”، و”Moss Ethereum”، و”Intchains Group”، في تحركات تهدف إلى بناء احتياطي استراتيجي، في بعض الحالات عبر إعادة هيكلة العلامة التجارية لتتماشى مع استراتيجيات الكريبتو.

بعض هذه الشركات، مثل “Centaurus Energy”، أعلنت عن خطط لزيادة تعرضها عبر جمع تمويلات إضافية، فيما ركّزت “Moss” على بناء هوية استثمارية قائمة على الإيثيريوم، في تحول واضح من خلفيتها السابقة.

تُظهر كل هذه التحركات المؤسساتية أن الإيثيريوم بات يُنظر إليه على نحو متزايد كأصل احتياطي رئيسي، وليس مجرد أداة للمضاربة أو البنية التحتية التقنية.

ومن المرجح أن تُساهم هذه الموجة من الشراء المؤسساتي في تعزيز استقرار السوق ودعم السرد طويل الأجل حول مكانة الإيثيريوم كمخزن للقيمة وأصل مالي بديل.

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