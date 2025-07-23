بينانس تقلّص احتياطيها من البيتكوين رغم تحقيق أرباح قياسية!

سجلت أرباح بينانس غير المحققة من احتياطي البيتكوين أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث وصلت إلى ما يعادل 60,000 بيتكوين.

ويأتي هذا في وقت تشهد فيه احتياطي المنصة انخفاض مستمر منذ سبتمبر 2024، متراجعة من نحو 631,000 إلى 574,000 بيتكوين، رغم الارتفاع الكبير في سعر الأصل.

تراجع الاحتياطي يقابله نمو في القيمة:

الاحتياطي الذي يستخدم لدعم السيولة التشغيلية لبينانس، بما في ذلك خدمات شبكة BNB، استفاد من ارتفاع سعر البيتكوين مؤخرا، مما أدى إلى زيادة في القيمة السوقية لحيازات المنصة المتبقية على الرغم من التراجع العددي.

كما تحتفظ بينانس بـ16,000 بيتكوين في محافظ مخصصة لضمان سيولة العملة الرقمية BTCB، الذي يُمثّل البيتكوين مُرمّز على بلوكشين BNB.

بحسب “CryptoQuant”، فإن تراجع احتياطي البيتكوين على منصات التداول غالبا ما يعكس ثقة المستثمرين في الأصول، حيث يُفضلون الاحتفاظ بها خارج المنصات، ما يُشير إلى نية الاحتفاظ على المدى الطويل بدلا من البيع السريع.

رافق هذا الاتجاه انتعاش ملحوظ في نشاط السوق.

حيث ارتفع حجم التداول الفوري على المنصات المركزية تزامنا مع تسجيل البيتكوين أعلى سعر له على الإطلاق الأسبوع الماضي.

وسجّلت بينانس أكبر قفزة يومية في حجم التداول الفوري، واستحوذت على حصة سوقية بلغت 52% في 18 يوليو.

في الوقت نفسه، شهدت المنصة أعلى نسبة نمو في الفائدة المفتوحة لعقود البيتكوين الآجلة، مع تزايد مراكز الشراء طويلة الأجل من قِبل المستثمرين.

كما شهدت منصات مثل Bybit وGate.io نشاط مماثل في عقود المشتقات.

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