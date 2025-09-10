منتدى Blockchain Life في دبي بتاريخ 28–29 أكتوبر: ماذا ينتظرنا في حدث الكريبتو الأهم لهذا العام؟

تستعد دبي لاحتضان النسخة 15 من منتدى “Blockchain Life” العالمي، وذلك يومي 28 و29 أكتوبر 2025، في حدث يُتوقع أن يكون الأكبر والأكثر تأثيرا في عالم العملات الرقمية والبلوكشين وWeb3 هذا العام.

حدث عالمي بحضور كبار قادة السوق

لطالما اشتهر منتدى Blockchain Life بجذب نخبة رواد الصناعة على مستوى العالم، حيث يضم هذا العام عدة مؤسسين ومديرين تنفيذيين من شركات كبرى مثل Tether، Binance، Tron، OKX، Bitmain، Bybit، Circle، KuCoin، Trust Wallet، وSandbox، إلى جانب مجموعة من أبرز المؤسسات الناشئة الواعدة والفرق الأكثر ابتكارا في هذا القطاع المتسارع.

نسخة استثنائية بمقاييس غير مسبوقة

بمناسبة مرور 15 عام على انطلاق المنتدى، تُقام هذه النسخة بحجم وتنظيم غير مسبوقين، إذ يُتوقع أن تستقطب أكثر من 15,000 مشارك من مختلف أنحاء العالم.

ويتمتع الحدث بسمعة قوية في كونه بيئة مثالية لبناء علاقات عمل فعّالة، حيث يتيح فرص Networking استثنائية تقود إلى نمو حقيقي في الأعمال والمشاريع.

سيقدم الحدث محتوى غنيا عبر أكثر من 200 متحدث من كبرى الشركات العاملة في المجال، حيث سيشاركون رؤى حصرية حول الدورة الصاعدة القادمة (Bull Run)، واستراتيجيات عملية لتحقيق أقصى استفادة منها.

يشمل البرنامج:

تقارير تحليلية دقيقة

توقعات سوقية مبنية على بيانات واقعية

جلسات نقاش مفتوح (Panel Discussions)

كلمات رئيسية من قادة الصناعة

ورش عمل تطبيقية تغطي مختلف المواضيع

معرض ضخم يعرض أحدث الابتكارات

سيتضمن المنتدى منطقة عرض (Expo Zone) تحتوي على أكثر من 200 جناح تمثل شركات رائدة في مجالات متعددة، مثل:

معدات التعدين الحديثة

منصات التداول المركزية واللامركزية

خدمات OTC

حلول قانونية وتنظيمية

أدوات الذكاء الاصطناعي في البلوكشين

مشاريع جديدة وعملات رقمية ناشئة

إنه الحدث الذي لا يُفوّت لكل من يسعى لفهم تطورات السوق، وبناء شراكات استراتيجية، واستكشاف حلول مبتكرة.

احصل على خصم خاص:

للمهتمين بالحضور، يمكنكم الاستفادة من خصم 10% باستخدام الرمز الترويجي:

arabbtc

عند التسجيل عبر الموقع الرسمي:

الموقع الرسمي للمؤتمر.