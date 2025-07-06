شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزيرة التضامن: زيادة دعم تكافل وكرامة إلى 900 جنيه الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير المهمة، كان أبرزها إعلان الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى عن زيادة الدعم النقدى تكافل وكرامة إلى 900 جنيه اعتبارا من شهر يوليو الجارى..



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

وزيرة التضامن تعلن زيادة الدعم النقدى تكافل وكرامة إلى 900 جنيه الشهر الجارى

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى أنه سيتم زيادة الدعم النقدى المخصص للأسر الأولى بالرعاية من خلال برنامج تكافل وكرامة إلى 900 جنيه اعتبارا من شهر يوليو الجارى، حيث سيتم صرف مستحقات الشهر للفئات المستفيدة فى منتصف يوليو 2025، مؤكدة أن تمويل البرنامج تضاعف 11 مرة منذ إطلاقه.

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وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2025، بالموافقة على اتفاقية تمويل مهمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية، تهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع تمديد الخط الأول لمترو القاهرة، ليربط بين منطقتى المرج الجديدة وشبين القناطر.

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وزيرة التضامن: 1.2 مليون مواطن يستفيدون من برامج التمكين الاقتصادى



أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تمويل برنامج تكافل وكرامة حظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، حيث تضاعف 11 مرة منذ إطلاقه، وأن أكثر من مليون و200 ألف مواطن استفادوا من خدمات التمكين الاقتصادي، فضلًا عن تمويل 18 ألفا و449 مشروعا متناهى الصغر، وتدريب 6249 سيدة أعمال