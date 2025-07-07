أخبار مصر.. السكة الحديد تعلن عودة حركة القطارات على خط القاهرة الإسكندرية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلته الدورية "تقارير معلوماتية" تحت عنوان "المسؤولية الاجتماعية للشركات: ركيزة أساسية للتنمية المستدامة"، والذي تضمن مجموعة من الأقسام تضمنت نظرة حول المسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر والعالم، بالإضافة إلى استعراض أبرز تجارب الشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وقد أوضح المركز من خلال التقرير مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات مؤكداً أنها تشير إلى الالتزام المستمر من قبل الشركات بالتصرف أخلاقيًا والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للعاملين وعائلاتهم والمجتمع كله، والشركات التي تتبنى المسؤولية الاجتماعية عادة ما يتم تنظيمها بطريقة تمكنها من التصرف بطريقة مسؤولة اجتماعيًا للتأثير بشكل إيجابي، لذا فإن المسؤولية الاجتماعية للشركات تعد بمنزلة عقد اجتماعي أكثر من كونها اتفاقًا قانونيًا وبمنزلة التزامًا صريحًا ينبغي لمديري الشركة الموافقة عليه.

عادت منذ قليل، حركة قطارات السكة الحديد، على خط الإسكندرية – القاهرة، وذلك عقب رفع إحدى عربات قطار رقم 906 وإعادتها على القضبان مرة أخرى بالقرب من منطقة عرب الرمل التابعة لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، حيث دفعت الهيئة بأوناش الطوارئ وفرق الصيانة إلى موقع العطل، وتم رفع العربة المتعطلة، وإجراء فحوصات شاملة لسلامة السكة، وتم تشغيل الخط بشكل آمن، دون حدوث أى إصابات بسرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وزارة العمل تعلن عن وظائف فى الأردن بمرتبات تصل لـ450 دينارًا شهريًا أعلنت وزارة العمل عن توفير 106 فرص عمل بدولة الأردن في عدد من التخصصات المختلفة، وذلك بالتعاون مع 19 شركة أردنية، موضحة أن فرص العمل تأتي برواتب مجزية وتتنوع بين المجالات الصناعية والمهنية. وزارة العمل تعلن عن وظائف فى الأردن بمرتبات تصل لـ450 دينارًا شهريًا

أعد المجلس الأعلى للجامعات فيديو تعريفي عن الكليات التي تتطلب أداء اختبارات قدرات بها وشروط كل كلية وكيفية التقدم لأداء هذه الاختبارات. تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل التقدم لاختبارات القدرات وخطوات التسجيل

عودة حركة القطارات على خط القاهرة ـ الإسكندرية عقب إعادة العربات لمسارها