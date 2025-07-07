شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. السكة الحديد تعلن عودة حركة القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان السكة الحديد عودة حركة القطارات على خط القاهرة الإسكندرية
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..رئيس الوزراء يُلقى كلمة خلال جلسة "تعزيز التعددية" بقمة بريكس.. ويؤكد: يجب تعزيز التعاون لتمكين التسويات المالية بالعملات المحلية
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال جلسة "تعزيز التعددية والشئون الاقتصادية والمالية، والذكاء الاصطناعي" ضمن مشاركته، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة "بريكس" التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، على مدار يومي ٦ و٧ يوليو الجاري."الهيئة الوطنية" تقبل طلبات 13 منظمة مجتمع مدنى مصرية لمتابعة الانتخابات
قررت الهيئة الوطنية للانتخابات قبول طلبات 13 منظمة مجتمع مدني مصرية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.الاتصالات: 150 مليار جنيه استثمارات بالبنية الرقمية وربط 25 ألف مبنى حكومى رقميا
نظمت جمعية المهندسين المصرية برئاسة المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق ندوة بعنوان "واقع وآفاق الرقمنة والذكاء الاصطناعي في مصر"، حاضرت فيها الدكتورة غادة لبيب "نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي"، بحضور المهندس فاروق الحكيم الأمين العام ، والدكتور مصطفى شعبان نائب رئيس الجمعية ، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلته الدورية "تقارير معلوماتية" تحت عنوان "المسؤولية الاجتماعية للشركات: ركيزة أساسية للتنمية المستدامة"، والذي تضمن مجموعة من الأقسام تضمنت نظرة حول المسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر والعالم، بالإضافة إلى استعراض أبرز تجارب الشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وقد أوضح المركز من خلال التقرير مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات مؤكداً أنها تشير إلى الالتزام المستمر من قبل الشركات بالتصرف أخلاقيًا والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للعاملين وعائلاتهم والمجتمع كله، والشركات التي تتبنى المسؤولية الاجتماعية عادة ما يتم تنظيمها بطريقة تمكنها من التصرف بطريقة مسؤولة اجتماعيًا للتأثير بشكل إيجابي، لذا فإن المسؤولية الاجتماعية للشركات تعد بمنزلة عقد اجتماعي أكثر من كونها اتفاقًا قانونيًا وبمنزلة التزامًا صريحًا ينبغي لمديري الشركة الموافقة عليه.عودة حركة القطارات على خط القاهرة ـ الإسكندرية عقب إعادة العربات لمسارها
عادت منذ قليل، حركة قطارات السكة الحديد، على خط الإسكندرية – القاهرة، وذلك عقب رفع إحدى عربات قطار رقم 906 وإعادتها على القضبان مرة أخرى بالقرب من منطقة عرب الرمل التابعة لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، حيث دفعت الهيئة بأوناش الطوارئ وفرق الصيانة إلى موقع العطل، وتم رفع العربة المتعطلة، وإجراء فحوصات شاملة لسلامة السكة، وتم تشغيل الخط بشكل آمن، دون حدوث أى إصابات بسرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.وزارة العمل تعلن عن وظائف فى الأردن بمرتبات تصل لـ450 دينارًا شهريًا
أعلنت وزارة العمل عن توفير 106 فرص عمل بدولة الأردن في عدد من التخصصات المختلفة، وذلك بالتعاون مع 19 شركة أردنية، موضحة أن فرص العمل تأتي برواتب مجزية وتتنوع بين المجالات الصناعية والمهنية.
أعد المجلس الأعلى للجامعات فيديو تعريفي عن الكليات التي تتطلب أداء اختبارات قدرات بها وشروط كل كلية وكيفية التقدم لأداء هذه الاختبارات.
ترامب: قريبون جدا من صفقة بشأن غزة واتفاق دائم مع إيران
قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن هناك حظوظ كبيرة بأن نعقد صفقة مع حماس لإطلاق عدد كبير من الرهائن، مؤكدا "نحن قريبون جدا من صفقة بشأن غزة".
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، حيث تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى أجواء شديد الحرارة رطبة نهاراً على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.
سجل سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 تراجعاً في التداولات الصباحية 25 جنيهاً، وسط هدوء نسبي في السوق المحلي وترقب لتحركات الأسعار خلال الساعات المقبلة، خاصة مع تراجع سعر الأونصة عالميًا دون 3311 دولارًا في بداية تعاملات بورصة الذهب، وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر كالآتى:
- عيار 24: 5268 جنيهًا
- عيار 21: 4610 جنيهات.
- عيار 18: 3951 جنيهًا
- الجنيه الذهب: 36880 جنيهًا
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