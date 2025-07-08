شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد بنوك مصر: استمرار العمل بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد الإتربي، رئيس البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن البنوك المصرية تعمل بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025، وفقا لتصريحات إعلامية.

وأضاف أن البنوك المصرية تعمل بشكل طبيعي غدًا دون أي تأثر من حريق سنترال رمسيس الذي نشب في وقت متأخر من اليوم.

وكان قد نشب اليوم الاثنين 7 يوليو 2025، حريق في سنترال رمسيس بشارع الجمهورية في نطاق حي الأزبكية بوسط القاهرة، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمباني المجاورة.

وأسفر الحادث عن توقف مفاجئ في خدمات الإنترنت الأرضي في عدد من المحافظات المصرية، من بينها محافظات في الوجهين البحري والقبلي، كما تأثرت شبكات الاتصالات في مصر، إذ أبلغ مستخدمون عن انقطاع أو ضعف ملحوظ في الخدمة، إضافة إلى تعطل تطبيق “إنستاباي” وخدمات المحافظ الإلكترونية ومنصات الدفع مثل “فوري”، في ظل اضطراب الشبكات الأرضية.

وامتدت تداعيات الحريق إلى ماكينات الصراف الآلي (ATM)، إذ أشار مواطنون إلى توقف عمليات السحب والإيداع، وعدم إمكانية إجراء المعاملات البنكية أو طباعة كشوف الحساب، كما تعطلت أنظمة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد في مختلف أنحاء الجمهورية، مما تسبب في تأخير عدد من الرحلات، بحسب بيان رسمي من الهيئة القومية لسكك حديد مصر.